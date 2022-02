Paul Greene (TRP): ‘Langlopende groeitrends’

De aanhoudende inflatiedruk en de ommezwaai van de Fed naar een meer havikachtig beleid hebben de marktvolatiliteit in de afgelopen maanden aangewakkerd. Inflatie en stijgende rente vormen op korte termijn een koude tegenwind voor Amerikaanse aandelen, waarbij groeiaandelen kwetsbaarder lijken door hun hard gestegen waarderingen.

In deze door momentum gedreven omgeving kan de volatiliteit heftig zijn en uit de pas lopen met de fundamentele langetermijntrends. Paul Greene, Portfolio Manager, US Large-Cap Core Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price, meent dat het wel zo verstandig is om nog eens na te gaan waarom enkele van de belangrijkste langlopende groeitrends in de komende jaren waarde creëren. Volgens Greene ligt er niet beleggingsrendement verscholen achter de thema’s zelf, maar juist in de individuele bedrijven en sectoren, die slimme ideeën hebben en er een andere kijk op na houden dan de bredere markt.

Cloudcomputing

Greene neemt als voorbeeld cloudcomputing. De overgang naar cloudcomputing is al meer dan een decennium een belangrijk beleggingsthema, maar Greene denkt dat deze trend nog veel meer ruimte om te groeien heeft. In een wereld die steeds digitaler wordt, zijn cloudgebaseerde softwareoplossingen voor bedrijven in de hele economie van cruciaal belang om hun concurrentievermogen op peil te houden en productiviteitsstijgingen te realiseren.

Zeker, het verkoopklimaat op korte termijn zal voor sommige softwarebedrijven moeilijker zijn geworden, maar Greene meent dat de corona-pandemie de business case voor beleggingen in deze bedrijven juist heeft versterkt. Bij de software-as-a-serviceproviders geeft Greene de voorkeur aan bedrijven die volgens hem een lang groeipad kunnen volgen dankzij een grote afzetmarkt en vooruitdenkende managementteams die in innovatie investeren.

e-Commerce en online advertising

Door de langetermijnvooruitzichten voor de digitalisering van de economie en de invoering van de cloud is Greene ook enthousiast over de techgiganten die de kritieke infrastructuur leveren die deze trends ondersteunt. Vooraanstaande internetbedrijven hebben al meer dan een decennium een prominente plaats in de portefeuille. De positionering van T. Rowe Price legt tegenwoordig de nadruk op de steeds snellere convergentie van e-commerce en gerichte online reclame – twee enorme markten die nog veel ruimte voor verdere penetratie hebben.

Uit gegevens van het U.S. Census Bureau blijkt dat het online kanaal goed was voor ongeveer 13% van de detailhandelsverkoop in het derde kwartaal van 2021. Deze penetratiegraad duidt op een terugval ten opzichte van de piek op het hoogtepunt van de pandemie. Maar het laat ook zien hoeveel ruimte er nog overblijft naarmate last mile delivery logistiek verbetert en innovatieve bedrijven de eerder met nieuwe technologie worstelende eindmarkten, zoals tweedehandsauto’s en levensmiddelen, verder verstoren. De vraag naar online reclame zal volgens Greene ook aanzienlijk toenemen naarmate e-commerce groeit en digitale media marktaandeel overnemen van ‘oude’ media.

De toegenomen aandacht van de regelgevende instanties voor de privacy van de consument en beleidswijzigingen door belangrijke poortwachters, zoals Apple, hebben op korte termijn enkele uitdagingen gecreëerd voor de doeltreffendheid van gerichte reclame op populaire sociale mediatoepassingen. Greene denkt dat deze tegenwind van voorbijgaande aard is en dat de langetermijntrend in het voordeel blijft van internetbedrijven met een directe relatie met consumenten en een schat aan data over hen.

