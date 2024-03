Philippe Noyard (Candriam): ‘Europa ontsnapt aan recessie’

Candriam houdt vast aan het ‘zachte landing’-scenario voor de VS, met een vertragende maar nog steeds duidelijk positieve bbp-groei en een inflatie die in de buurt komt van, maar boven de 2% blijft. Philippe Noyard, Global Head of Fixed Income bij Candriam denkt dat de eurozone ternauwernood aan een recessie en daarmee aan een meer uitgesproken desinflatie zal ontsnappen – waarbij de ECB waarschijnlijk haar doel zal bereiken.

In februari hadden beleggers een uitgesproken voorkeur voor risicovolle activa, waarbij aandelen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan goed presteerden. Staatsobligaties presteerden daarentegen ondermaats, waarbij de rendementen op zowel staatsobligaties uit de eurozone (+25 bp voor de Duitse 10-jaars) als Amerikaanse Treasuries (+34 bp voor de Amerikaanse 10-jaars) aanzienlijk stegen, wat leidde tot verliezen. Dankzij hogere carry en spreadcompressie presteerden niet-kernstaatsobligaties en bedrijfsobligaties in EUR superieur, waarbij EUR HY zelfs ietwat positief presteerde.

De hardnekkige inflatiecijfers en de aanhoudend sterke economische cijfers uit de VS leidden ertoe dat beleggers hun verwachtingen voor renteverlagingen door de centrale bank aanzienlijk inperkten – die aantoonbaar veel verder waren doorgeschoten dan de meeste economen hadden verwacht.

De verkoopgolf die Noyard in een aantal rentemarkten wereldwijd zag heeft hem ertoe gebracht om zijn visie op obligatiemarkten in het algemeen op te waarderen. Candriam is nu overwogen in de meeste belangrijke markten behalve Japan. Ook verhoogt Candriam zijn visie op bepaalde activaklassen, met name investment grade obligaties in de eurozone en EM-obligaties in harde valuta, op basis van een gunstige macro-economische achtergrond en fundamentals die standhouden.

De eurozone en het VK – ‘long’ in beide obligatiemarkten

Ook in de eurozone blijft de afkoelende inflatie een vast thema. Na de stijging van de rente in februari schakelt Candriam over naar een positieve visie op de globale duratie van de EUR, geïmplementeerd via de 10-jaars benchmarkobligatie. Toen de Duitse 10-jarige Bund doorbrak tot boven de 2,3% na opwaartse verrassingen in Amerikaanse cijfers, was een aanpassing in de verwachtingen over het beleid van de centrale bank zichtbaar. Candriam’s fair value-modellen geven ook een positief signaal af nu de inflatiedynamiek blijft vertragen in combinatie met een stagnerende economie in de eurozone.

Qua landen blijft Candriam onderwogen in Frankrijk ten opzichte van Oostenrijk. Ook wordt de onderwogen positie in België vanwege de verwachte problemen rond de regeringsvorming na verkiezingen later dit jaar gehandhaafd. Portugal kreeg een upgrade terwijl het op positieve vooruitzichten werd gehouden, wat de relatieve prestaties ondersteunde.

De Britse economie is duidelijk nog steeds sterk verankerd in Europa, met een even zwakke inflatie als in de eurozone en een vergelijkbaar inflatietraject. In het licht hiervan vindt Candriam dat de marktprijzen voor slechts twee verlagingen door de BoE waarschijnlijk niet agressief genoeg zijn. Nu de inflatie in het VK de komende maanden duidelijk zal dalen, ziet Candriam een eerste verlaging van de basisrente op ongeveer hetzelfde moment komen als die van de ECB en de Fed. Candriam is ook enigszins gerustgesteld na de recente stemming over de begroting, nu het risico van budgettaire stimulering voorafgaand aan de Britse verkiezingen is afgenomen. Reden voor Candriam om weer een longpositie in gilts in te nemen.

