Pimco: minder in aandelen

Nerveuze centrale banken en financiële markten en onzekerheden rondom inflatie, leiden ertoe dat vermogensbeheerder Pimco de aandelenblootstelling tactisch afbouwt.

“Ik ben relatief optimistisch over de inflatievooruitzichten, maar weet ook dat de komende maanden waarschijnlijk geen duidelijk positief nieuws zullen brengen”, schrijft portfoliomanager Geraldine Sundstrom van Pimco.

Volgens Sundstrom is het moeilijk om positief te blijven over de inflatievooruitzichten op korte termijn. Zo kwam de inflatie in de eurozone voor januari verrassend uit op 5,1% op jaarbasis tegen een verwachte 4,4. In de VS steeg het gemiddelde uurloon met 5,7% op jaarbasis, waar 5,2% werd verwacht. Tot slot blijven de olieprijzen maar stijgen, met Brent nu boven de $93 per vat. Sundstrom: “Het is duidelijk dat de prijzen sneller bewegen dan gewoonlijk, geholpen door het januari-effect.”

Lichtpuntjes

Toch zijn er volgens Sundstrom wel lichtpuntjes. Het bestedingsniveau in januari lag 16% hoger dan in 2019, maar gecorrigeerd voor de inflatie over twee jaar ligt de reële consumptie in feite een stuk lager. Webwinkel Amazon voorspelde bovendien een omzetgroei over het eerste kwartaal van 2022 van 3-8%, maar eveneens gecorrigeerd voor inflatie is er sprake van een volumedaling. “Veel tekenen wijzen erop dat de totale vraag vertraagt door de dubbele dreiging van fiscale krimp en inflatie”, schrijft de Pimco-specialist.

Sundstrom stelt bovendien dat indicatoren met betrekking tot voorraden en bevoorradingsketens niet verder verslechteren. Dat wereldwijde centrale banken de beleidsrente verhogen, kan de vraag verder vertragen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

