PostNL: Wachten op doorbraak

PostNl heeft in de verslagperiode een omzet behaald van 789 miljoen euro tegen 681 miljoen een jaar eerder. Tijdens de coronacrisis zijn mensen meer online gaan kopen.

De genormaliseerde winst van PostNL kwam uit op 54 miljoen euro tegen 39 miljoen een jaar eerder. Een jaar eerder was dat nog 39 miljoen euro. Voor heel het hele jaar wordt de prognose gehandhaafd van een bedrijfsresultaat van tussen de 110 miljoen tot 130 miljoen euro. Volgens CEO Verhagen ligt de samenvoeging van de postnetwerken PostNL en Sandd op schema. De fusie droeg in het tweede kwartaal 15 miljoen euro bij aan de genormaliseerde winst. Dat is een mooie opsteker, vooropgesteld dat deze niet door de rechtbank definitief moet worden ontbonden.

De koers is sinds begin dit maart met ongeveer 125% gestegen tot 2,24 euro. Dat is inclsuief de koerswinst van 8,5% op het kwartaalbericht. In 2017 werd 4,90 euro voor het aandeel betaald. Weerstanden liggen op 2,30 euro en 3,60 euro op basis van het historisch koersverloop. Het verschil tussen de huidige koers en de weerstand van 2,30 euro is te klein om in de markt te stappen, ook omdat onduidelijk is of consumenten online blijven kopen na het coronatijdperk.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15146 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht