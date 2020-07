RD Shell: Kans op winst groter dan op verlies

Royal Dutch Shell verloor gisteren 3,1% op 14,40 euro.

De onderneming komt met een duizelingwekkend hoge afschrijving van 22.000.000.000 dollar op zijn olie- en gasvelden, installaties en raffinaderijen. Het einde van ‘big oil’ komt steeds dichterbij, zo lijkt wel. BP heeft eerder al oor 17,5 miljard dollar afgeschreven. De druk vanuit de ESG-hoek neemt toe. Duurzaam is de nieuwe norm.

De afgelopen week is het aandeel 7,7% gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Investtech: “Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Voor de korte termijn zijn de mogelijkheden beperkt, maar is de kans op koerswinst groter dan op verlies. Het aandeel staat onderin de bandbreedte. De bovengrens op dagbasis 17 euro en op weekbasis op 21 euro.

