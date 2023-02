Rolando Grandi (LFDE): ‘Kansen ruimtevaartrevolutie’

Het Iris²-programma van de Europese Unie, dat in 2024 van start gaat, wordt historisch genoemd en vormt een nieuw hoofdstuk in de ruimterevolutie. Het programma, dat in 2027 operationeel zou moeten zijn, zal de wereldwijde internetconnectiviteit via satelliet ontwikkelen. De Visie van Rolando Grandi, CFA, beheerder van Echiquier Space , La Financière de l’Echiquier.

De kostprijs van het project wordt op 6 miljard euro geraamd en zal worden gefinancierd door het Europees Ruimteagentschap en privé-investeerders. Door de toegang tot de ruimte te democratiseren en de digitale kloof te verkleinen, legt ruimte 2.0 ook permanent een breedbandverbinding tussen toestellen en voertuigen te land, ter zee en in de lucht, met lagere onderhoudskosten voor de communicatie-infrastructuur dan met infrastructuur op aarde. En de mogelijke toepassingen zijn eindeloos.

Een groeiende markt

Dankzij de nieuwe ruimtetechnologieën kan via “direct to device” alle computerapparatuur op aarde een verbinding maken met satellieten die in een baan om de aarde draaien en zo toegang krijgen tot het snelle internet. Met Iris² stapt Europa mee in de race, net zoals met de lopende fusie tussen de Franse satellietoperator Eutelsat en het Britse OneWeb, dat gespecialiseerd is in communicatie via satellieten die in een lagere baan om de aarde draaien. Uit die fusie zou tegen eind 2023 een Europese ruimte-internetgigant moeten ontstaan.

De bloeiende ruimte-internetmarkt zal tegen 2030 naar schatting zo’n 16 miljard dollar waard zijn. De wereldmarkt voor satellietcommunicatiediensten zal tegen die tijd naar verwachting 141 miljard dollar waard zijn en tot dan met meer dan 7% per jaar groeien . Vanwaar die hoge vlucht? Ondernemingen ontwikkelen steeds meer projecten om satellieten in een lage of middelhoge baan om de aarde te brengen, om niet-gedekte gebieden via een satellietmodem te verbinden, met minder vertraging.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan wordt het ene disruptieve project na het andere gelanceerd. Starlink, de satelliettrein van SpaceX die tegen 2025 naar de beurs zou kunnen gaan, heeft al meer dan 3.500 satellieten in een lage baan om de aarde gebracht en wil er in totaal 44.000 in orbit brengen. De lancering van 54 van deze satellieten van de volgende generatie in december 2022 door de Falcon 9-raket luidde een nieuw tijdperk en een nieuwe dimensie in voor de telecomwereld.

Aandelen

De Amerikaanse firma’s Iridium , een specialist in satellietcommunicatie, en Qualcomm, een specialist in de ontwikkeling van telecommunicatieoplossingen, hebben dat goed begrepen. Hun recente partnerschap zal tot de eerste satellietoplossing in de wereld leiden die tweerichtingscommunicatie kan ondersteunen, om berichten- en nooddiensten via satelliet mogelijk te maken: de technologie voor het topgamma smartphones, Snapdragon Satellite, kan ook worden gebruikt in auto’s of computers. Dat partnerschap opent voor Iridium de deur naar een veel grotere markt.

Door de vooruitgang in de ruimtetechnologie op het vlak van communicatie, navigatie, miniaturisatie, observatie van de aard en productie bij microzwaartekracht wordt de ruimte een onontgonnen, maar veelbelovend gebied. De dubbele revolutie van het internet der dingen en breedbandinternet zal het leven op aarde volgens ons ten goede komen. Ze legt ook een aantal ongeziene investeringsmogelijkheden voor de lange termijn bloot. En dat is onomkeerbaar.

