Saskia Klep (Saxo Bank): ‘Grotere inspanning om vrouwen aan het beleggen te krijgen’

Het is de hoogste tijd om de inspanningen te verdubbelen om meer vrouwen aan het beleggen te krijgen. We moeten actief werken aan het oplossen van problemen die vrouwen ervan weerhouden om op dezelfde schaal te beleggen als mannen. Dat zegt Saskia Klep, CEO van Saxo Bank Nederland, in aanloop naar de Internationale Vrouwendag op 8 maart.

“Lange tijd ontbraken vrouwen in het beleggerslandschap, maar de sector ziet nu eindelijk het tij keren. Omdat de markten voortdurend veranderen, is het van cruciaal belang dat het momentum wordt vastgehouden bij het creëren van een inclusieve en diverse groep van beleggers en spaarders.

De stijgende inflatie heeft de afgelopen tijd nog meer barrières opgeworpen voor beleggers die bang zijn voor hogere uitgaven. Dit heeft vooral gevolgen voor zowel huidige als aspirant-beleggers. Zij zijn voorzichtiger met hun financiën, waardoor beleggen nog minder aantrekkelijk lijkt.

De geheime financiële taal

Het is ook duidelijk dat er nog steeds een conservatieve wolk boven de financiële en beleggingswereld hangt. Er is een merkbaar gebrek aan vrouwelijke rolmodellen. Maar wat nog meer belemmerend werkt, zijn de gesprekken over beleggingen als een exclusieve club waar velen denken dat je diepgaande financiële kennis nodig hebt om ook maar één aandeel te kunnen kopen of überhaupt een financiële transactie te kunnen doen.

Uit een onderzoek van JP Morgan blijkt dat ongeveer 64% van de vrouwen denkt dat beleggen ingewikkeld is en dat 34% beleggen associeert met volatiliteit. De beleggingswereld praat vaak alsof ze geheimen heeft. Dat maakt het betreden van de markten nog lastiger. Daarom is het belangrijk dat de hele financiële sector de boodschap blijft verspreiden dat beleggen voor iedereen is, en niet alleen voor een paar uitverkorenen.

Praktisch inzicht

Natuurlijk moet elke belegger enig praktisch inzicht hebben in hoe beleggen werkt, inclusief de periode dat ze de belegging willen aanhouden (de tijdshorizon) en of ze zelfstandig beleggen of via beleggingsfondsen – waar experts de financiën beheren (risicotolerantie).

Maar wanneer vrouwen de sprong wagen en beginnen met beleggen, benadrukt hetzelfde onderzoek van JP Morgan ook dat 65% van de vrouwen denkt dat het moeilijk is om te zien hoe beleggingen presteren. 42% zou duidelijkere communicatie over producten op prijs stellen. Daarnaast zou 48% ook een begrijpelijke handleiding voor beleggen op prijs stellen.

Door de communicatie te verbeteren en begrijpelijke handleidingen voor beleggen aan te bieden, wordt niet alleen de toegang voor vrouwen verbeterd, maar ook voor andere slecht vertegenwoordigde groepen op de markten en voor elke aspirant-belegger. Hierdoor is er nog meer motivatie voor de financiële sector om zich te richten op dialoog, transparantie, duidelijke communicatie en toegankelijkheid voor beginnende beleggers.

Het proces naar financiële gelijkheid versnellen

Culturele veranderingen zullen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, maar een belangrijke stap in de goede richting is om je bewust te zijn van de huidige culturele misvattingen, deze aan te pakken en actief te werken aan het oplossen van problemen die vrouwen ervan weerhouden om op dezelfde schaal te beleggen als mannen. Of het doel van beleggen nu is om met je gezin op vakantie te gaan, een nieuwe auto te kopen of eerder met pensioen te kunnen gaan, iedereen zou de mogelijkheid moeten hebben om controle te hebben over zijn of haar spaargeld.

Van hieruit moeten we gesprekken opzetten over inclusief beleggen en tegemoetkomen aan de behoeften van beleggers – of dat nu hun ervaringsniveau is of de plaats waar ze op zoek zijn naar beleggingsinformatie. Bij Saxo zien we dat de belangstelling van vrouwen toeneemt en we erkennen dat het ieders verantwoordelijkheid is om dit te ondersteunen. We hebben vooruitgang geboekt, maar de tijd is gekomen om de uitdaging aan te gaan en de verandering te versnellen.”

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

