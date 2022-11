Saxo: ‘Oranje nog steeds favoriet voor WK-winst’

Het WK 2022 is in volle gang en daarom komt Saxo met een nieuwe voorspelling. Dat doen ze op basis van de aanpassing van de ploegdynamische aanpassingsfactor, de Elo-ratings, die ze gebruiken in de monte carlo-simulatie. De nieuwe voorspellingen laten zien dat Nederland nog steeds favoriet is om het WK 2022 te winnen, maar Portugal is na twee gewonnen wedstrijden opgeklommen naar de tweede plaats. Door Peter Garnry, strateeg bij Saxo.

Nederland is nog steeds favoriet met Portugal als tweede

Op 18 november publiceerden we onze eerste voorspellingen voor de 2022 FIFA World Cup en maakten we Nederland de favoriet om het WK te winnen in plaats van de consensuskeuze van de bookmakers: Brazilië en Argentinië. Zoals beschreven in onze eerste notitie en hier meer in detail, baseerden we onze voorspellingen op Elo-ratings met toevoeging van vijf correctiefactoren en simuleerden we vervolgens 10.000 keer met behulp van monte carlo simulatie. Onze niet-consensus voorspellingen werden met hoon ontvangen, maar zoals we op sociale media aangaven, voetbal en ook onze voorspellingen zijn fun and games met een korreltje ernst natuurlijk. Een belangrijker punt is ook dat om markten en mensen te laten wedden op gebeurtenissen handelaren en gokkers voorspellingen moeten hebben die afwijken van de consensus.

Vier dagen later, op 22 november, deden we onze eerste bijgewerkte voorspellingen, waarin Nederland zijn rol als topfavoriet behield dankzij de winst in de eerste ronde. Door de nederlaag van Argentinië tegen Saoedi-Arabië daalde hun winstkans onmiddellijk tot slechts 9%, tegenover 22% consensus vóór het toernooi en onze 14% winstkans vóór het toernooi op basis van onze Elo-aanpassingen, waar we hieronder dieper op ingaan. Onze eerste update was kort en alleen beschikbaar via Twitter, maar in deze tweede update tonen we niet alleen de nieuwe bijgewerkte kansen, we gaan ook dieper in op onze Elo-aanpassingen en wat we daaraan hebben gedaan sinds het begin van het toernooi.

Op basis van de resultaten van gisteren is Nederland volgens onze nieuwe modelsimulatie nog steeds de topfavoriet om het toernooi te winnen, maar Portugal is naar de tweede plaats gestegen, met Spanje op de derde plaats. Behalve dat Portugal een grote sprong heeft gemaakt in zijn winstkansen, is Denemarken enorm gedaald van 11% in onze eerste reeks voorspellingen naar slechts 2,8%, omdat het in de eerste twee wedstrijden slechts een gelijkspel behaalde en er een verloor, ver onder het aangegeven Elo-niveau voorafgaand aan het toernooi.



Bron: Saxo

Aanpassingen gerechtvaardigd

We maken vijf aanpassingen aan de Elo-rating: Elo momentum (1-jaar), Misery Index, European Cup win bias, shrinkage en squad dynamics. In deze tweede update hebben we alleen onze ploegdynamiek aangepast aan wat we tot nu toe in de wedstrijden hebben gezien. Als de groepsfase achter de rug is, zullen we de huidige Elo-rating en het Elo-momentum bijwerken, naast een nieuwe aanpassing van de ploegdynamiek, voordat we de 10.000 simulaties opnieuw uitvoeren. Deze simulatie zal leiden tot onze derde update en voorspellingen voor de knock-outfase. Na die voorspelling zullen we onze voorspellingen bij elke nieuwe ronde van de knock-outfase bijwerken tot de dag voor de finale.

Zoals gezegd kregen we kritiek op onze niet-consensusvoorspellingen en vooral op onze Deense vooringenomenheid. Hoewel de aanpassing van het Deense team een te optimistische voorspelling opleverde, zijn sommige van onze andere aanpassingen juist gebleken. Onze neerwaartse aanpassingen aan Argentinië zijn correct gebleken gezien de twee wedstrijden en als we Messi schrappen, is het Argentijnse team vrij middelmatig. Ook Spanje en Portugal hebben we in onze aanpassingen naar boven bijgesteld, wat correct is gebleken. We waren streng voor België in onze aanpassing van de ploegdynamiek, waardoor het team de grootste verlaging van de Elo-score kreeg op basis van deze factor; dit bleek juist, want het team is afgegleden van een sterke outsider naar een team waarin niemand gelooft. We waren te streng voor Frankrijk vanwege hun blessures voorafgaand aan het toernooi en we hebben hun straf in de dynamische aanpassing van de ploeg geschrapt.

Financial Times brengt vandaag een artikel World Cup briefing: Ghana win shows flaws in Fifa rankingswaarin de auteurs de gebreken van ratings bespreken, aangezien Ghana duidelijk is onderschat. Dit is precies waarom we een krimpfactor hebben toegevoegd aan onze aanpassingen. De krimpfactor verkleint de Elo-ratings dichter naar het gemiddelde, waardoor de teams gelijker worden, wat beter past bij de hoge variantie van het spel. Vergeet ook niet dat de Elo-rating na ongeveer 30 wedstrijden convergeert naar het ware vaardigheidsniveau, maar omdat voetbal een spel met hoge variantie is, zal de voorspellingsfout vrij groot zijn na slechts drie wedstrijden en dus zullen Elo-ratings de ware sterkte en zwakte van teams over- en onderschatten.

