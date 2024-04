Slaap, beursje, slaap

Wederom een slaapverwekkende stemming op de Europese aandelenmarkten.

Het is kennelijk wachten op de publicatie van de laatste notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank later op de dag. Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, benadrukt de noodzaak om meer gegevens te verzamelen voordat beleidsaanpassingen worden overwogen. Hij zinspeelde echter op mogelijke renteverlagingen vanaf dit jaar, waardoor de markten rekening houden met ongeveer 70 basispunten versoepeling voor het jaar. Daarin zit ook het risico. De vraag is in hoeverre Powell het rentespel kan blijven spelen. Als hem het lukt, zullen de uitblijvende renteverlagingen volgend jaar een stimulans voor de markt betekenen.

Markten

Amerikaanse futures staan ca 0,3% in de plus. Europa is nauwelijks hoger. Azië kan evenmin inspireren, Nikkei -1,0%, Shanghai onveranderd, Sensex +0,3% en Hong Kong -1,4%. Euro/dollar 1,0855, Brent -0,3% op 89,29 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19627 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht