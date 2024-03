Small caps India presteren goed

Sinds China bij beleggers in het verdomhoekje zit, heeft India de wind in de zeilen. Vermogensbeheerder DWS toont in de Grafiek van de Week dat vooral Indiase small caps goed presteren, ook beter dan grotere lokale sectorgenoten.

Met een inkomen per hoofd van de bevolking dat nog steeds slechts een vijfde van dat van China bedraagt, heeft India veel potentieel om zich enigszins onafhankelijk van de wereldwijde economische omstandigheden te ontwikkelen. “De groeiende scepsis in het Westen over het feit dat India voor sommige producten uitsluitend op China vertrouwt, vergroot de aantrekkingskracht van India als bestemming voor directe buitenlandse investeringen”, zegt Elke Speidel-Walz, Chief Economist Emerging Markets bij DWS.

Maar, betoogt Speidel-Walz, beleggers moeten in hun euforie over het land niet vergeten om zichzelf een aantal lastige vragen te stellen. “Net als in andere markten kunnen smallcaps – en beleggingsvehikels die daarop gericht zijn – riskant zijn, niet alleen vanwege de lagere liquiditeit in de onderliggende aandelen, maar ook vanwege minder toezicht door toezichthouders en beleggers en zorgen over corporate governance.”

Recent was er een kleine daling in small- en midcapaandelen veroorzaakt door de Indiase toezichthouder die zich zorgen maakt over speculatief gedrag en provisieregelingen in de snelgroeiende markt van small- en midcap-beleggingsfondsen in India.

Speidel-Walz: “Die extra beleidsmaatregelen van de toezichthouder kan je natuurlijk ook positief interpreteren. Het is een teken dat corporate governance ook bij Indiase familiebedrijven steeds vaker op de agenda staat. In combinatie met de recente verhoging van de Indiase overheidsinvesteringen, zal dit het land op de langere termijn helpen om beter gebruik te maken van zijn grote demografische voordelen: een jonge beroepsbevolking en dalende geboortecijfers.”

