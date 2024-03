Snellere dividendgroei in Nederland dan wereldwijd

Volgens de meest recente Janus Henderson Global Dividend Index stegen de dividenden wereldwijd tot een recordbedrag van $ 1,66 biljoen in 2023, een stijging van 5,0 procent op onderliggende basis*. De belangrijkste bijdrage daaraan komt van de bankensector, die dankzij de gestegen rente recorddividenden konden uitkeren. De dividendgroei was nog groter bij Nederlandse bedrijven in de index, die 13 procent meer uitkeerden dan een jaar eerder. Ook voor 2024 voorziet Janus Henderson een groei in Nederland van 9 procent à 13 procent, tegenover een verwachte groei van 3,9 procent wereldwijd.

In 22 landen is in 2023 een recordbedrag aan dividend uitbetaald. Het Europese vasteland was een belangrijke aanjager en droeg voor twee vijfde bij aan de wereldwijde stijging. De dividenduitkeringen van Europese bedrijven stegen op onderliggende basis 10,4 procent tot een recordbedrag van $ 300,7 miljard. Japan leverde ook een grote bijdrage, hoewel de zwakke yen een deel van de kracht van 91 procent van de bedrijven maskeerde. Hoewel de VS door de grote omvang de belangrijkste bijdrage leverde aan de wereldwijde dividendgroei, lag het onderliggende groeipercentage van 5,1 procent in lijn met het wereldwijde gemiddelde.

Banken waren aanjager

De bankensector zorgde voor recorduitkeringen in 2023 en droeg voor de helft bij aan de wereldwijde dividendgroei, doordat de hogere rente veel banken in staat stelde hun marges te verhogen. Vooral banken in opkomende markten droegen sterk bij aan de mondiale stijging, al deden Chinese banken niet mee met de dividendhausse.

Verlagingen bij mijnbouw

Wereldwijd verhoogde 86 procent van de bedrijven het dividend of hield het gelijk. Het positieve effect van hogere bankdividenden werd bijna volledig tenietgedaan door verlagingen in de mijnbouwsector, waar de winsten zijn gedaald door de lagere grondstoffenprijzen. Grote verlagingen door slechts vijf bedrijven – BHP, Petrobras, Rio Tinto, Intel en AT&T – verlaagden de wereldwijde onderliggende groei voor het jaar met twee procentpunten.

Naast de sectoren banken en mijnbouw, waarvan de impact ongewoon groot was, signaleerde de index van Janus Henderson groei in diverse andere sectoren, zoals voertuigen, nutsbedrijven, software, voeding en engineering, wat het belang van een gespreide portefeuille onderstreept.

Dividendgroei Nederland

De dividenden van de Nederlandse bedrijven in de index stegen op onderliggende basis 13,0 procent tot 13,1 miljard euro. “Dat de stijging hoger is dan wereldwijd komt vooral door het zware gewicht van de financiële sector in Nederland”, zegt Sander van der Ent, hoofd Benelux van Janus Henderson. “Ruim een derde van de stijging kwam door de dividendverhoging van ING.” Ook Heineken leverde een belangrijke bijdrage door zijn dividend voor het eerst te herstellen tot boven de niveaus van voor de pandemie. Prosus was het enige Nederlandse bedrijf in de index dat een verlaging doorvoerde.

“Stijgende dividenduitkeringen vormen in het algemeen een positief signaal over de staat van de economie”, zegt Van der Ent. “Wel is de groei van dividenduitkeringen minder beweeglijk dan bedrijfswinsten, want bedrijven laten hun dividenduitkeringen liever niet te veel schommelen.”

Vertraagd effect

In de door de bankensector aangejaagde dividendgroei die nu te zien is, zit een vertraagd effect van de gestegen rentes. Van der Ent: “Dat leidt ook dit jaar tot dividendgroei in de bankensector, waardoor we verwachten dat Nederlandse bedrijven in de Global Dividend Index 14,3 à 14,8 miljard euro aan dividend uitkeren in 2024; tussen de 9 en 13 procent meer dan afgelopen jaar.”

België

Belgische dividenden stegen met 16,7 procent op onderliggende basis, voornamelijk door een grote toename bij Anheuser-Busch in 2023. Op basis van gerapporteerde cijfers was er echter een scherpe daling, door het grote eenmalige speciale dividend dat bank KBC in 2022 uitkeerde om overtollig kapitaal te verdelen. KBC keert dit jaar naar verwachting ook een speciaal dividend uit na de verkoop van de Ierse tak. Daardoor stijgen de dividenden van de Belgische bedrijven in de index dit jaar tussen de 10 en 12 procent naar 3,55 à 3,63 miljard euro.

Verwachting voor 2024

Janus Henderson verwacht dat 2024 een vergelijkbare onderliggende groei zal laten zien als 2023, ook al zal een waarschijnlijke daling van eenmalige speciale dividenden het algemene groeipercentage verlagen. Janus Henderson voorspelt voor 2024 een wereldwijd dividend van in totaal $ 1,72 biljoen, een stijging van 3,9 procent op nominale basis, wat overeenkomt met een onderliggende groei van 5,0 procent.

