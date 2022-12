SSGA: ‘ECB volgt Fed’

ECB neemt gas terug, maar vertraging renteverhogingen niet verwacht voor medio 2023.

“Weinigen werden verrast door de renteverhoging van de ECB van 50bps, maar er was absoluut minder zekerheid in de markt dan bij eerdere verhogingen. Hoewel verschillende ECB-bestuurders zinspeelde op deze aankondiging met het argument dat de beleidsrente al neutraal is, blijft de inflatie in de Eurozone hardnekkig hoog, wat een verhoging met 75 basispunten had gerechtvaardigd. Dat is de Visie van Altaf Kassam, EMEA Head of Investment Strategy and Research bij State Street Global Advisors (SSGA).

De mogelijkheid van nog een verhoging met 75 bps werd vooral aangewakkerd door de havikachtige uitspraken van ECB-bestuurder Isabel Schnabel, die haar bezorgdheid uitsprak over tweede-orde-effecten en de loon-prijsspiraal. Uiteindelijk blijkt de Raad van Bestuur dus genoegen te nemen met een gematigde verhoging, hoewel deze nog wel vergezeld ging door waarschuwende retoriek. De mogelijkheid tot een nieuwe verhoging met 75 bps wordt niet uitgesloten. Het past binnen de stijl van communicatie van de afgelopen maanden, die er voor moet zorgen dat het beleid niet als ‘dovish’ wordt gezien of die kan worden geïnterpreteerd als een verandering in de algemene restrictievere beleidskoers.

Deze stap toont aan dat de Europese Centrale Bank het voorbeeld van de Fed blijft volgen, ondanks dat zij later is begonnen en te maken heeft met hardnekkige kritiek dat ze achter de feiten aanloopt. De ECB heeft op die kritiek gereageerd door te benadrukken dat de verkrappingscyclus nog verder doorloopt, wat een stijging tot bijna 3% impliceert. Daarnaast werd de kritiek gepareerd door toe te voegen dat de balans aanzienlijk wordt afgebouwd – met name door terugbetalingen van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO’s), en door de belangrijkste beginselen van de kwantitatieve verkrapping bekend te maken. Bij laatstgenoemde ligt veel nadruk op geleidelijkheid en voorspelbaarheid, om vrees voor het veroorzaken van marktinstabiliteit weg te nemen.

Wat de toekomst betreft, verwachten wij dat de ECB haar tempo van renteverhogingen pas medio volgend jaar weer zal vertragen en dat we volgend jaar waarschijnlijk nog geen renteverlagingen gaan zien. Gezien de consensus rond de verhoging van vandaag was er meer dan de gebruikelijke belangstelling voor de inflatieprognoses van de ECB voor 2025, die opnieuw naar boven werden bijgesteld. Uit deze prognoses blijkt dat 2023 een moeilijk jaar wordt en dat de Centrale Bank behoefte heeft aan zoveel mogelijk flexibiliteit.”

