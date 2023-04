Steen Jakobsen (Saxo): ‘Spel van fragmentatie’

Saxo, de online handels- en beleggingsspecialist, publiceert vandaag haar Quarterly Outlook voor Q2 2023. In deze vooruitblik ruimte voor een visie over de korte, middellange en lange termijn gevolgen van de plotselinge onrust bij Amerikaanse banken en de overname van Credit Suisse door UBS. Het hoofdthema van deze outlook getiteld ‘The Fragmentation Game’, gaat in op wat velen ‘deglobalisering’ noemen maar wat Saxo fragmentatie noemt.

Steen Jakobsen, Chief Investment Officer bij Saxo Bank AS, beschrijft het proces van herschikking van economische markten als een ‘spel van fragmentatie’. “Met de versnippering van de bevoorradingsketens zien we dat landen overal ter wereld ervoor moeten zorgen dat kritieke hulpbronnen, of het nu gaat om medicijnen, energie, vitale hulpbronnen, technologie of defensie, binnen hun grenzen of via een bevriende handelspartner beschikbaar zijn. Deze kritieke toeleveringsketens zorgen ervoor dat de mondiale wereldhandel versplintert in nieuwe blokken en allianties. Een ingrijpende herschikking die zich de komende decennia zal voltrekken naarmate de wereld een nieuw evenwicht bereikt, weg van de westerse dominantie.”

Saxo strateeg uit Hong Kong, Redmond Wong, analyseert de uitdagingen waarmee China wordt geconfronteerd nu het een prominentere rol in multilaterale mondiale economische instellingen zoekt, die voorheen werd gedomineerd door de US. China omarmt globalisatie en zoekt strategische handelsrelaties in Centraal Azië en het Midden-Oosten. Het veiligstellen van technologie en vooral grondstoffen zal China’s grootste uitdaging zijn.

Macrostrateeg Charu Chanana richt zich met haar artikel op het enorme potentieel van Zuidoost-Azië, en vooral van India, in een gefragmenteerde wereld. Zij weegt bijvoorbeeld het sterke demografische profiel van India en het enorme opwaartse potentieel in de verwerkende industrie af tegen de traditionele belemmeringen van het land, zoals protectionisme en logge bureaucratie.

Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie, kijkt naar de gevolgen van de bankencrisis van Q1 voor de aandelenmarkt, nadat het jaar voor veel aandelenmarkten goed van start was gegaan. Hij gaat ook na waar negatieve gevolgen en kansen voor aandelen liggen door de eerdergenoemde fragmentatie van economieën wereldwijd. De sectoren waar Garnry op focust zijn halfgeleiders, defensie, hernieuwbare energie, logistiek, grotere bedrijven en vooral kwaliteitsbedrijven met lage schulden en sterke concurrentiekenmerken.

Christopher Dembik, macrostrateeg, analyseert de risico’s waar de bankencrisis de Amerikaanse economie vervolgens naartoe zou kunnen leiden, namelijk uiteindelijk naar een recessie. De zware concentratie van commerciële vastgoedleningen bij kleinere en regionale Amerikaanse banken ziet hij als een potentiële volgende-ondergang. Ook in Europa en het Verenigd Koninkrijk zijn de vastgoedontwikkelingen van cruciaal belang.

In FX merkt strateeg John Hardy op dat de rentecyclus nu scherp is gedraaid en denkt hij na over de beleidsmix op termijn en gerommel met valuta’s als stimulans om de gevolgen van verdere onrust in het financiële stelsel te verzachten. Uiteindelijk zal de komende recessie een heel andere vorm moeten aannemen dan de crises die we de afgelopen 25 jaar hebben gekend. Het zal bijna onvermijdelijk gaan om een vorm van beheersing van de rentecurve, waarvan Japan het draaiboek goed kent.

Grondstoffen-analist Ole Hansen beschrijft hoe de opleving van grondstoffen in China in het eerste kwartaal afzwakte, maar merkt op dat het te snel is om het potentieel voor grondstoffen af te schrijven: onderdelen van ‘het fragmentatiespel’, zoals de elektrificatie van een groot deel van onze energie, zijn zeer metaalintensief (vooral koperintensief). En de traditionele inflatieafdekking van edele metalen is in het eerste kwartaal alweer opgeleefd, met goud dat een recordhoogte bereikte ten opzichte van verschillende belangrijke valuta.

In antwoord op alle ontwikkelingen bekijkt beleggerstrainer Hans Oudshoorn hoe beleggers het neerwaarts risico van hun aandelenposities kunnen afdekken met behulp van een collar. Met deze strategie wordt een put-optie gekocht die gedeeltelijk wordt gefinancierd door de verkoop van een call optie. “Hoewel deze strategie meestal wordt toegepast op individuele aandelen, kan dit ook relatief gemakkelijk op portefeuilleniveau worden gedaan door middel van AEX-opties. Voorwaarde is wel dat de portefeuille goed meebeweegt met de bredere markt, de AEX,” volgens Oudshoorn.

