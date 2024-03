Stijgende katoenprijs drukt winstgevendheid kledingsector

Het wereldwijde economisch herstel en een stabiliserende Amerikaanse dollar geven grondstoffen weer wat lucht, zegt Ben Laidler, Global Markets Strategist bij eToro. Vooral de prijs van katoen, de grondstof die de wereld kleedt, explodeerde aan het begin van 2024. De grondstof speelt een cruciale rol in de wereldwijde kledingindustrie en staat centraal in het ESG-debat, vooral vanwege de hoge water- en arbeidsintensiteit. Wel is katoen biologisch afbreekbaar, in tegenstelling tot polyester en andere op olie gebaseerde kleding.

De katoenprijs wordt momenteel gestuwd door droogte en branden in Texas, de grootste producent van katoen binnen de VS. Daarnaast bestaat er een sterke correlatie tussen de prijs van katoen en olie (zie de grafiek), wat de prijs van het concurrerende polyester opdrijft. Deze correlatie maakt katoen een interessante proxy voor olieprijzen, aldus Laidler.

India en China domineren de wereldproductie van ruw katoen en zijn goed voor 47% van het totaal, maar het merendeel van deze productie wordt lokaal gebruikt. De VS is goed voor 29% van de wereldwijde export, wat de handelsmarkt aanzienlijk beïnvloedt. Een kwart van deze export komt uit Texas. Daarnaast is de VS de grootste importeur van afgewerkte katoengoederen. Brazilië, waar katoen vaak wordt geteeld als een wisselgewas met sojabonen, is goed voor 26% van de wereldwijde export. Ruw katoen wordt vervolgens gemalen in landen als Bangladesh, Vietnam en China. Het wereldwijde aanbod groeit met ongeveer 2,5% per jaar, met name door nieuwe teeltgebieden in India en China en hogere opbrengsten door genetisch gemanipuleerde gewassen.

Belemmert margedruk beursgang Shein?

Synthetische op olie gebaseerde vezels, zoals polyester, domineren de wereldwijde kledingmarkt met een aandeel van 70%, waardoor hun relatieve prijs een sleutelfactor is voor de vraag naar katoen. Katoen domineert de markt voor natuurlijke vezels. 80% wordt gebruikt voor kleding, voornamelijk denim. Het restant wordt vaak verwerkt in huishoudelijke artikelen zoals lakens en handdoeken. Consumentenbestedingen aan ‘fast fashion’ zijn dan ook een belangrijke vraagdrijver. Met de huidige katoenprijzen en duurzaamheidskwesties staan retailers zoals Inditex (ITX.MC), H&M (HM-B.ST), de aanstaande beursgang van Shein en kledingaandelen zoals GAP (GPS) en Levi Strauss (LEVI) voor aanzienlijke uitdagingen.

