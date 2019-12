Talib Sheikh (Jupiter): ‘De eindfase’

Dit is nu de langste expansie in de naoorlogse geschiedenis en de Amerikaanse aandelenmarkt staat op een recordhoogte. Dat maakt Beleggers zenuwachtig en zoekende aan de horizon naar tekenen van een recessie. Maar Expansies eindigen niet door ouderdom, en beleggers kunnen vaak goed profiteren aan het einde van de cyclus, stelt Talib Sheikh, Head of Strategy, Multi-Asset bij Jupiter Asset Management.

Voorzichtig optimistisch

Sheikh is voorzichtig optimistisch over 2020: de angst voor een recessie is afgenomen en er zijn redenen om aan te nemen dat de huidige economische expansie nog enige tijd kan doorgaan. Aan deze visie zijn risico’s verbonden en bovenal duiden relatief hoge waarderingen op een omgeving met een lager rendement die een andere benadering van beleggen vereist.

2019 was een geweldig jaar voor risicovolle beleggingen, maar zo voelde het eigenlijk niet. Negativiteit heeft de krantenkoppen gedomineerd, of het nu gaat om handelsoorlog, Brexit, of industriële recessie, velen zijn bereid de markt omlaag te praten. Positioneringsgegevens suggereren dat veel beleggers de marktrally geheel of gedeeltelijk hebben gemist.*

De afgelopen 18 maanden heeft het sentiment scherp geschommeld, een bepalend kenmerk van deze late cyclus die waarschijnlijk volgend jaar zal voortduren. Na tien jaar van langzame expansie en gezond rendement, zien beleggers een recessie schuilen om elke hoek. Sheikh denkt dat dit verklaart waarom veel beleggers de markt hebben gemist en velen aan de zijlijn blijven staan.

Jupiters macro-economische visie over de afgelopen 18 maanden is consistent: we bevinden ons in een omgeving met lage groei, waar sterke consumptie en een ruim monetair beleid deze expansie kunnen voortzetten. Dit betekent niet dat Jupiter overdreven bullish is. Trendgroei is laag, inflatie mat, demografische ontwikkelingen uitdagend in bijna alle grotere economieën en schuldenbergen die zijn overgebleven van de laatste crisis zijn nog niet aangepakt.

Niets wijst nog op aanstaande recessie

Kijkend naar 2020, erkent Sheikh dat de risico’s voor de cyclus in de marge zijn toegenomen. Een gedeeltelijke overeenkomst tussen de VS en China of een wapenstilstand op korte termijn zal de handelsoorlog of de langdurige strijd om wereldwijde hegemonie niet beëindigen, wat volgens Sheikh een aanhoudende politieke risicopremie in de markten injecteert. De productie is fragiel en het monetaire beleid kan de motor niet continu draaiende houden; er is behoefte aan meer overheidsbestedingen, met name in Europa, en er zijn aanzienlijke politieke hindernissen. Dat gezegd hebbende, ziet Sheikh geen tekenen van grote onevenwichtigheden of inflatiedruk die meestal duiden op recessies, en daarnaast zijn de consumptie-, arbeids- en huizenmarkten veerkrachtig. De kredietgroei in de eurozone is robuust.

Conclusie: Jupiters basisscenario is dat de cyclus doorgaat en zij is voorzichtig optimistisch over risicovolle activa in 2020. Als uitdagingen voor beleggers ziet Jupiter het voortduren van de sentiment-gedreven volatiliteit in deze late cyclus, en waarderingen zijn aan de hoge kant, met name in fixed income. Dit betekent dat de eenvoudige, passieve beleggingsbenaderingen die de afgelopen tien jaar goed hebben gewerkt, in de toekomst waarschijnlijk zullen teleurstellen. Deze uitdagingen vragen om een flexibele en actieve aanpak die wordt ondersteund door gedisciplineerd risicobeheer dat een late cyclus kan doorstaan.

