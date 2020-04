True or False: Er komt een 2e grote correctie

Het vertrouwen dat ondernemers en consumenten hebben blijft botsen met het sentiment op de aandelenmarkten.

Voor vandaag mogen in Europa hogere koersen worden verwacht met winsten oplopen tot 0,6% voor de AEX. Dat staat loodrecht op het Nederlandse ondernemersvertrouwen. Sinds 1985 heeft de vertrouwensindex niet zo laag gestaan: -28,7. Vooral producenten hebben met een index van -65 geen enkel vertrouwen.

Esty Dwek, strateeg bij Natixis, verwacht een tweede correctie op de financiële markten. “Het herstel van de coronacrisis verloopt allerminst in een rechte lijn en het herstel dient zich evenmin aan in een V-vorm. De geschiedenis laat zien dat een V-vormig marktherstel niet vaak voorkomt. Slechts één bearmarkt (1932/33) zag de markten binnen een jaar herstellen naar eerdere pieken. Historisch gezien heeft de MSCI AC World Index 15 maanden gekost om te herstellen naar eerdere pieken na de bodem, en ongeveer 20 maanden voor de S&P 500, de MSCI Europe en de TOPIX-indexen om te herstellen naar eerdere pieken. Na de wereldwijde financiële crisis duurde het vier jaar voordat de markten terugkeerden naar het niveau van vóór de crisis.”

Azië

De aandelenmarkten in Azië zijn in afwachting van de rentestap die de Fed later deze week wel of niet zal doen. Vrijwel iedereen verwacht geen aanpassing en hooguit verbaal geweld. Nikkei onveranderd. Shanghai +0,46%. Kospi is +0,68%. In Zuid-Korea staat het ondernemersvertrouwen onder druk. De index daalde naar 52 in april van 56 in maart. Australië +1,0%. In Australië is de inflatie opgelopen tot 2,2% in Q1 tegen 1,8% Q4 vorig jaar. De bosbranden en coronavirus worden als oorzaken voor de stijging genoemd.

Euro/dollar 1,0849. Euro/yuan 7,6835. Goud +0,2% op 1.726,20. Brent +3,0% op 21,07 dollar. Duitse Bunds -0,005 op min 0,466%. US Bonds +0,006 op 0,616%.

AEX

De chart voor de AEX (519,97) onderschrijft niet de prognose van Esty Dwek. De trend is positief en op weekbasis is het opwaarts potentieel naar de bovengrens ongekend groot. Natuurlijk zullen zich tussentijdse correcties voordoen in een opgaande beweging. Ons pad voor de AEX hoeft niet te worden verlegd: 550-500 of 450 – 600 of 650.

