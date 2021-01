Unibail-Rodamco zoekt steun

Unibail-Rodamco daalde gisteren met 8,39% naar 55,50 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 18 september 2020 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 10,53%. Het aandeel is hiermee negen van de laatste 11 dagen gedaald. Het ziet er technisch gezien echter wel goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Lockdown is het sleutelwoord voor de daling. Zo lang dat gevaar niet is geweken is het aandeel af en toe een trade en is de onderneming kwetsbaar.

Eind vorig jaar is een aanval op de weerstand van 68 euro afgeslagen. Deze kon worden berekend aan de hand van de daling die eind 2019 is ingezet en zich versterkte voordat van een coronapandemie sprake was. Het aandeel is nu in gevecht met de steun van 56 euro. Een negatieve doorbraak staat gelijk aan een daling naar 44 euro. Daarna kan in het aandeel worden gestapt om te profiteren van een nieuwe opgaande beweging.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15690 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht