Verborgen parels in een volatiele markt

De oorlog in Oekraïne heeft voor een enorme verkoopgolf gezorgd. Aandelen van bedrijven van goede kwaliteit en met groeipotentie zijn hierdoor opeens voor een aantrekkelijke prijs beschikbaar. De Visie van Nigel Bolton, co-CIO van BlackRock’s Fundamental Equity Group, op hoe beleggers het beste kunnen navigeren op deze volatiele markt.

“Ten eerste blijkt maar weer dat bedrijven van hoge kwaliteit in onzekere tijden niet aan winstgevendheid inboeten en in staat zijn hun marktaandeel, hoge opbrengsten en cash flow te behouden. We beleggen in zulke bedrijven voor de lange termijn en vergroten onze positie als de marktvolatiliteit toeneemt. Grote softwarebedrijven, reclamebureaus en betaalproviders bieden op dit moment de beste beleggingskansen. Maar ook bedrijven die halfgeleiders maken en de hogere prijzen kunnen doorberekenen, zijn heel interessant.”

“Daarnaast zijn we altijd op zoek naar aandelen die groeiende dividendinkomsten genereren in een klimaat waar de rente, gecorrigeerd voor inflatie, waarschijnlijk negatief blijft. De ervaring leert dat deze beursfondsen over het algemeen minder volatiel zijn dan de markt. Er liggen bijvoorbeeld kansen in succesvolle zorgbedrijven. Binnen de financiële aandelen kijken we vooral naar verzekeringsmaatschappijen en kredietverstrekkers die met digitalisering de kosten laag weten te houden. Bedrijven in basisconsumptiegoederen doen het in magere tijden ook relatief goed, omdat mensen toch hun dagelijkse boodschappen blijven doen. Wel houden we nauwlettend in de gaten hoe deze bedrijven omgaan met de hogere voedselprijzen.”

Hotelfranchisers en kopermijnen

“Een derde aantrekkelijke categorie zijn ondernemingen met weinig vaste activa. Voor hen zijn de salarissen van de werknemers de grootste kostenpost, dus is de looninflatie belangrijk om in de gaten te houden – maar ze blijven altijd goedkoper uit dan bedrijven die steeds meer geld kwijt zijn voor investeringen in hun vaste activa. Voor de hand liggende voorbeelden zijn ook hier de softwarebedrijven en reclamebureaus, maar verborgen parels zijn bijvoorbeeld vastgoedwebsites die geld vragen aan makelaars om gebruik te maken van hun platform. Of denk aan hotelfranchisers die hoteleigenaars een vast percentage vragen om hun naam te mogen gebruiken. Als de hoteleigenaar de kamerprijzen omhoog gooit, profiteert de franchiser hier ook weer van.”

“Tot slot zien we dat de slag naar duurzaamheid, hernieuwbare energie en elektrificatie een groot beroep doet op grondstoffen, waaronder koper, en we verwachten niet dat die vraag binnenkort afneemt. Kopermijnbedrijven zijn cruciaal voor de transitie naar netto-nul. Hun aandelen zijn over het algemeen goedkoper dan bedrijven die hernieuwbare energie leveren, maar voor groei nog wel afhankelijk zijn van grondstoffen. Wij investeren dan ook het liefst in groene koperaandelen: koper dat op duurzame wijze gemijnd wordt

