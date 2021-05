Verbranden aan beach-aandelen?

De vooruitzichten voor deze zomer zijn gunstig nu in veel ontwikkelde landen de lockdowns worden versoepeld en de economische activiteit opleeft. Na een zware tijd voor de sector, staat de zon ook voor de reis- en vrijetijdsbranche op doorbreken.

Dit stellen strategen van BNY Mellon Investment Management in een vooruitblik voor aandelen in vrijetijdsbranches die samen het nieuwste beleggingsthema vormen: bookings, entertainment, airlines, casino”s en cruises en hotels – wat af te korten is tot BEACH.

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk lopen voorop. In het voorjaar voorspelt de Bank of England dat het VK de sterkste economische groei in meer dan 70 jaar zal zien, terwijl rapporten in de VS voorspellen dat de groei daar in 2021 kan verdubbelen, tot 6,5%. Voor continentaal Europa wordt het misschien meer een herfst- dan een zomertrend, maar desalniettemin gloren ook hier betere tijden.

Jon Bell, aandelenportefeuillemanager bij Newton IM, wijst hierbij op de extra overheidsimpuls. “Vanwege overbruggingsregelingen en andere vormen van overheidssteun, komen de financiën van veel consumenten beter uit de Covid-crisis dan wanneer dit een normale recessie was geweest.” Ook denkt hij dat zich een aanzienlijke uitgestelde vraag heeft opgebouwd en dat mensen niet kunnen wachten om weer te winkelen en uit eten en op vakantie te gaan.

De aandelenbelegger van het BNY Mellon IM-onderdeel verwacht dat dit zal leiden tot een verhoogde vraag, zij het een die uiteindelijk tijdelijk is. “We verwachten geen structurele verandering in de consumptie. Er zullen echter enkele structurele veranderingen plaatsvinden binnen de consumptie.” Zo ziet hij bijvoorbeeld het toegenomen gebruik van online winkels wel als een blijvertje.

