Verstandig of niet: dividenden opschorten of verlagen

Het kan verstandig zijn dat bedrijven hun dividenduitbetalingen tijdelijk kunnen verlagen of opschorten om zo het vertrouwen op de lange termijn te verzekeren. Dat stellen verschillende asset managers op de vraag of het verstandig is om dividenden tijdens de coronacrisis te behouden. Dit beleid moet echter wel zorgvuldig worden afgewogen.

• “Voor beleggers die afhankelijk zijn van dividenduitbetalingen, lijkt dit misschien onverstandig”, stelt Chief Global market Strategist David Lafferty van Natixis Investment Managers. “Maar het beschermen van de levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn is belangrijker dan het beschermen van het dividend op korte termijn.” Lafferty vindt het dividend nu handhaven daarom niet verstandig. “Beleggers die voornamelijk aandelen bezitten voor hun dividenduitkering zullen teleurgesteld zijn, maar dit is de aard van de kapitaalstructuur”, stelt Lafferty. Dividenden zijn geen beloften, redeneert de Natixis-strateeg. Het zijn betalingen uit inkomsten en vertegenwoordigen de resterende winst van het bedrijf na alle andere contractuele verplichtingen, met name rentebetalingen aan obligatiehouders, aldus Lafferty.

• Sacha Sadan, Director of Investment Stewardship bij Legal & General Investment Management (LGIM) moedigt besturen aan om de focus, naast shareholders, te leggen op stakeholders. “LGIM zal bijvoorbeeld raden van bestuur ondersteunen bij het nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers worden behouden en dat toeleveringscontracten blijven bestaan.” Sadan vindt dat wanneer de besturen hun dividend- en terugkoopbeleid van aandelen overwegen, het belangrijkste punt is dat het vertrouwen en de duurzaamheid van de onderneming op lange termijn wordt gegarandeerd. Sadan: “Dit kan betekenen dat sommige van deze beleidsregels voor een bepaalde periode worden opgeschort of gewijzigd.”

• De Chief Investment Officer van Invesco, Stephanie Butcher, onderschrijft dat in buitengewone tijden als deze, het behoud van de cashflow en de balans absoluut essentieel is voor het voortbestaan van het bedrijf. “De beslissing om geen dividend uit te keren is in een recessie een relatief eenvoudige beslissing.” Butcher wijst wel op een aantal complicaties, met name bij dividend door staatsbedrijven. “Bepaalde bedrijven in Frankrijk worden mogelijk gedwongen om dividenden te schrappen of op te schorten, zelfs als er geen fundamentele of operationele behoefte aan is”, constateert de Invesco-CIO.

• Een aantal Europese landen volgt het initiatief van het Verenigd Koninkrijk om nieuwe maatregelen in te voeren om te voorkomen dat zowel residentiële als commerciële huurders worden uitgezet als ze hun huur niet kunnen betalen. Terwijl sommige grote verhuurders wachten op een wettelijk kader om te beslissen of ze actie moeten ondernemen, hebben anderen hun eigen koers uitgezet. In Nederland bijvoorbeeld wachtte de Nederlandse institutionele belegger Bouwinvest niet op overheidsoptreden en communiceerde al een uitstel van huurbetaling voor zowel haar commerciële als residentiële huurders.

