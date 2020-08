Vertrouwen beleggers stabiel

Het vertrouwen van Nederlandse beleggers komt in augustus uit op 98 punten. Daarmee stabiliseert het vertrouwen zich met drie maanden op rij rond de 100 punten, dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer. Hoewel de beurs zich verder lijkt te herstellen, blijft de belegger in deze onzekere tijd voorzichtig. Ruim de helft van de beleggers (53%) verwacht dat de beurs in de komende tijd zal dalen als gevolg van het toenemende aantal coronabesmettingen wereldwijd. Over het herstel van de economische situatie in Nederland zijn beleggers negatiever dan vorige maand. 31% van hen verwacht dat de situatie in de komende drie maanden verbetert, ten opzichte van 41% vorige maand.

Ondanks de economische gevolgen van de coronacrisis, zag ongeveer een derde van de beleggers de waarde van zijn beleggersportefeuille in de afgelopen drie maanden stijgen (37%). Ook in de komende tijd zien zij enkele lichtpuntjes. 42% verwacht dat de waarde van hun aandelen in de komende drie maanden verder zal stijgen. Voor november voorspellen de ondervraagde beleggers een AEX-stand van 555 punten. Toch verwacht meer dan de helft van de beleggers (53%) dat het wereldwijd toenemende aantal besmettingen ertoe zal leiden dat de beurs gaat dalen. Een kwart (23%) denkt echter dat dit geen reactie op de beurs zal veroorzaken.

Techgiganten in de lift

Grote techbedrijven zoals Apple, Amazon, Microsoft en Netflix presteren goed in coronatijd. Zij lijken te profiteren van het feit dat mensen vaker thuiswerken, streamen, videobellen en gebruik maken van online diensten. Beleggers zijn verdeeld over de vraag of de waardestijging van deze bedrijven op de beurs reëel is. 32% verwacht in de komende tijd een flinke correctie, 30% verwacht dat de stijging doorzet omdat dit de bedrijven van de toekomst zijn en 26% denkt dat stijging zijn maximum heeft bereikt en dat koers van deze aandelen nu stabiel blijft. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Opvallend is dat slechts 3 op de 10 ondervraagde beleggers, de in deze beursrally voorop lopende tech-aandelen, bezit. Deze beleggers zijn nauwelijks van plan de tech-aandelen te verkopen. Dat geldt andersom ook. De 70% van de ondervraagde beleggers die ze niet heeft en deze tech-rally heeft gemist, is niet van plan alsnog in te stappen.”

Rapportcijfer Rutte III

In de afgelopen maanden heeft het kabinet diverse steunmaatregelen genomen om de economie te stimuleren en banen te behouden. Een ruime meerderheid van de beleggers (71%) staat positief tegenover deze steunpakketten. “We zien in het onderzoek van deze maand dat beleggers het sociaaleconomische beleid van Rutte III beoordelen met gemiddeld met een 6,4. Dit lijkt misschien niet een heel hoge waardering, maar ik kan me niet herinneren eerder een dergelijk hoog cijfer hiervoor te hebben gezien”, aldus Homan.

Een van de mogelijke gevolgen van steunmaatregelen van het kabinet is een oplopende inflatie. Een derde (33%) van de beleggers vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling, maar eveneens een derde (35%) vindt dit juist geen probleem. Eén op de vijf beleggers denkt echter dat de inflatie laag blijft. Mocht de inflatie toenemen, dan past het merendeel (66%) zijn beleggingsgedrag niet aan.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15235 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht