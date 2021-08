Vertrouwen hersteld

Het vertrouwen bij Nederlandse beleggers is inmiddels weer hersteld naar het niveau van voor de coronacrisis, dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer.

De afgelopen drie maanden bleef het vertrouwen op een stabiel hoog niveau. In augustus staat de vertrouwensindex op 145, 4 punten hoger dan in juli. Beleggers kijken positief naar de ontwikkeling van de Nederlandse economie en de waarde van hun eigen beleggingsportefeuille. Steeds meer beleggers schatten in dat ze de komende tijd geld overhouden om mee te kunnen beleggen. Dit geld verwachten ze met name in beleggingsfondsen te stoppen. Twee derde van de beleggers denkt dat de AEX de komende tijd verder zal doorstijgen.

In afgelopen 1,5 jaar zijn er steeds meer beleggers die verwachten dat zij in de komende drie maanden geld overhouden om mee te kunnen beleggen. Vorig jaar april verwachtte 37% van de beleggers geld over te houden, nu is dat 53%. Simon Wiersma, beleggingsspecialist van het ING Investment Office: “Vorig jaar waren mensen waarschijnlijk nog onzekerder over wat de coronacrisis voor hen zou betekenen. Nu is duidelijk dat beleggers in het algemeen in ieder geval meer hebben overgehouden. Het sterke optimisme onder beleggers na de sterke koersstijgingen verrast me dan ook niet.” Het grootste deel van deze beleggers zou ervoor kiezen om dit geld in beleggingsfondsen te stoppen (55%), naast individuele aandelen (32%) en andere beleggingsvormen (13%).

Lichte daling behaald rendement

Het rendement dat behaald is over de laatste vier maanden is gemiddeld 9,2%. Dit is minder dan het in april behaalde rendement: toen was het gemiddeld 12,7%. “Dit is in lijn met de ontwikkeling van de Amsterdamse aandelenbeurs en wereldwijde beurzen. Het tempo van de koersstijgingen begint af te nemen,” aldus Wiersma. Ook zijn er nu minder beleggers die een rendement van 15% of hoger konden bijschrijven (11% t.o.v. 18% in april). Het aantal beleggers dat verlies leed blijft laag (4%).

Beleggers geven overheidsbeleid een krappe voldoende

Het rapportcijfer dat beleggers het kabinet geven voor het gevoerde sociaaleconomische beleid is een krappe voldoende: een 6,1. Dit is gelijk aan een halfjaar geleden en iets lager dan het rapportcijfer van vorig jaar augustus (6,3). Een groot deel van de beleggers (44%) geeft aan dat de overheid op dit moment voldoende doet om economische groei te creëren in Nederland. Een kleiner deel (17%) is van mening dat de overheid niet voldoende doet. 37% heeft hier geen uitgesproken mening over. De VVD blijft veruit de favoriete partij onder de beleggers: 23% zou op deze partij stemmen als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn.

Meer beleggen in vastgoed

De opbouw van de portefeuille is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande metingen. Alleen het aandeel van de portefeuille dat belegd wordt in vastgoed is iets toegenomen van 5% naar 8%. Nu de huizenprijzen naar recordhoogte gestegen zijn, zien twee op de tien beleggers wel beleggingskansen in het kopen van vastgoed. De helft zou echter toch in andere sectoren beleggen. Als men vastgoed zou kopen, dan zou een derde daadwerkelijk “de stenen” kopen; een kwart zou het bij beleggen in vastgoedfondsen houden. Als men in vastgoedfondsen zou gaan beleggen, dan denkt men vooral aan woningen (54%).

Beperkt effect grondstoffentekort

Door de coronapandemie is er een grondstoffentekort ontstaan. 41% van de beleggers denkt dat dit de economie remt en daarmee de beurs; een gelijk deel ziet dit echter niet als probleem. In hun persoonlijke leven heeft 83% van de beleggers weinig gemerkt van het tekort aan bepaalde materialen. Als men wel iets had gemerkt van de tekorten, ging het om langere levertijden van producten zoals een nieuwe auto of keuken en hoge kosten van bouwmaterialen zoals hout. In hun beleggingsgedrag houden de meeste beleggers geen rekening met deze tekorten.

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

