Waarderingen luchtvaart lopen sterk uiteen

Over de hele wereld krijgen luchthavens te maken met een stortvloed aan passagiers die voor het eerst sinds de pandemie opnieuw willen vliegen. Voor de luchtvaartmaatschappijen is de ommekeer snel en heftig, en overtreft ze zelfs de meest optimistische verwachtingen.

“De vraag is bijna net zo snel gestegen als ze is gedaald”, zegt aandelenanalist Todd Saligman van Capital Group, die de luchtvaartsector in de VS en Europa volgt. “Voor veel Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen was maart zelfs de sterkste boekingsmaand in de geschiedenis, en we zien een vergelijkbare trend in Europa.”

Tegen de zomervakantie reizen in een groot deel van de westerse wereld waarschijnlijk opnieuw meer mensen met het vliegtuig dan voor de pandemie. Niettemin kreeg de sector recent met enkele tegenvallers te maken, zoals de sterk gestegen brandstofkosten, een tekort aan piloten en minder beschikbare vluchten naarmate de sector op volle kracht begon te draaien.

“We zijn nog niet op het niveau van voor de pandemie, maar dat is slechts een kwestie van tijd”, merkt Saligman op. “Reizen is in veel landen een groeisector. Slechts 20% van de wereldbevolking heeft ooit in een vliegtuig gezeten. Er is dus veel ruimte voor groei, vooral in opkomende markten zoals China en India, waar de middenklasse groeit en het luchtvervoer nog in de kinderschoenen staat.”

Volatiliteit in de lucht

Beleggers dienen wel rekening te houden met de volatiliteit van luchtvaartaandelen. Als groep daalden de Amerikaanse luchtvaartaandelen in 2020 met 31%. De lockdowns en het verbod op internationaal reizen brachten het luchtverkeer toen vrijwel tot stilstand. In 2021 daalden ze nog eens 2%, zelfs toen een heroplevende economie andere sectoren deed opveren.

Dit jaar laat tot dusver een gemengd beeld zien, met een stijging van bijna 10%, ondanks een terugval na de Russische invasie in Oekraïne. De oorlog heeft bijgedragen tot een bliksemsnelle stijging van de prijs van kerosine, die dit jaar met 110% is gestegen en daarmee de stijging van de olieprijzen ruimschoots overtreft. Brandstof is doorgaans de op één na grootste kostenpost voor luchtvaartmaatschappijen, na arbeidskosten.

In normale tijden zou zo’n dramatische stijging van de brandstofprijs de luchtvaartsector schaden. Maar dit zijn geen normale tijden. “Luchtvaartmaatschappijen hebben deze kosten grotendeels kunnen doorberekenen aan hun klanten”, legt Saligman uit. “Vliegtuigaandelen zullen waarschijnlijk volatiel blijven, maar de komende zes tot twaalf maanden kunnen een zeer sterke periode worden, evenals voor cruisemaatschappijen en andere bedrijven in de reissector.”

Inderdaad, twee van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen – American Airlines en Delta Airlines – voorspellen beide recordhoge inkomsten in het huidige kwartaal dat eindigt op 30 juni. “De vraag is sterker dan ik ooit in mijn carrière heb gezien”, zei Scott Kirby, CEO van United, “en dat is nog voordat de zakenreizen volledig zijn hersteld.”

Vooruitzichten op de lange termijn

Bij dit optimisme voor de luchtvaartsector hoort wel enig voorbehoud. Het herstel kan doorgaan als de energieprijzen niet blijven stijgen, het conflict tussen Rusland en Oekraïne zich niet uitbreidt en er niet opnieuw strenge Covid-beperkingen worden opgelegd. Maar op de lange termijn zijn de vooruitzichten gunstig, zegt portefeuillebeheerder Steve Watson.

“Uiteindelijk verdwijnt Covid en willen mensen weer vliegen – zo simpel is het”, zegt Watson, die luchtvaartmaatschappijen, cruisemaatschappijen en boekingsbedrijven in zijn portefeuilles heeft. “Beleggers moeten zich minder richten op de timing, maar op hoe de kasstromen en de winsten er in de komende maanden en jaren uit zullen zien. En als een van de weinige sectoren die niet volledig hersteld is na de pandemie, zijn veel luchtvaartmaatschappijen ook aantrekkelijk geprijsd.”

De waarderingen voor de luchtvaartsector lopen sterk uiteen

