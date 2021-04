Wat nu? Banken kopen? Martine Hafkamp antwoordt

What’s next, is een vraag die door elke belegger voortdurend wordt gesteld. Moet ik nu kopen of verkopen? Is die ontwikkeling positief of slecht voor het beurssentiment? De Visie van Martine Hafkamp, oprichter, eigenaar en algemeen directeur bij Fintessa Vermogensbeheer.

Gaat om onderlinge samenhang van gebeurtenissen. “Zo kunnen macro-economisch nieuwe ontwikkelingen in gang worden gezet. Soms zijn thema’s heel lang dominant, zoals we dat hebben gezien met de oplopende rente in de VS en de angst voor de inflatie. Techaandelen daalden in koers. Bank en verzekeraars werden juist meer waard.”

De stand van de rente zegt iets over de economie. “Hoe die ervoor staat neemt aan belang toe.” Sinds de kredietcrisis – “dat is al een tijdje geleden” – werd door strategen voorspeld dat er een draai zou komen van dure Amerikaanse naar goedkopere Europese aandelen. “Dit jaar zou het echt zover moeten zijn”, werd gedacht. Martine Hafkamp: “Helaas was het wensdenken. De markten hadden niet op het effect van president Biden gerekend. Bovendien heeft de Amerikaanse veel meer vuurkracht dan de Europese, omdat er aanzienlijk meer is gespaard tijdens de coronacrisis.” Dat kan een positief effect hebben op de kracht van de dollar.

Banken interessant?

Maar wat moet je kopen. De banken? Die noteren 12 keer de winst en 60% van de boekwaarde. “Bedenk dat de rentemarge steeds verder onder druk komen te staan. Om een euro te verdienen moeten ze 66 eurocent aan kosten maken.” Banken nemen te weinig voorzieningen. “De betere winsten zouden daardoor wel eens schrijn kunnen zijn”, meent Martine Hafkamp. De omvang van de probleemleningen worden geraamd op 1.400 miljard euro. “Dat is meer dan door de kredietcrisis.” Banken zullen zich moeten wapen tegen allerlei ontwikkelingen. “Anders zal de markt het voor hen beslissen”, meent Hafkamp, die daarbij verwijst naar wat Jack Ma, de voormalige topman van Alibaba, eerder heeft gezegd.

ESG of een verbeteraar?

En hoe zit het met ESG? Dat is momenteel echt een hype. “Je moet je afvragen of de vervuilers die hun leven willen beteren niet extra aantrekkelijk zijn. Volkswagen is een mooi voorbeeld.” Als de ratings verbeteren, zal dat versterkt tot uitdrukking kunnen komen in de koersontwikkeling.

