5 marktverrassingen voor volgend jaar

“Dit is een recessie als geen ander, met winnaars en verliezers, waarin bestaande markttrends worden verankerd, de disruptieve kracht van de digitalisering versnelt, en de slagkracht van de dienstensector verder verzwakt.” De Visie van UBS Asset Management (UBS AM).

Vijf verrassingen voor 2021:

De opkomst van cybercriminaliteit : Door de lockdownmaatregelen waren veel mensen noodgedwongen thuis aan het werk. Hierdoor zijn bepaalde sectoren en bedrijven wellicht kwetsbaarder geworden voor een cyberaanval.

: Door de lockdownmaatregelen waren veel mensen noodgedwongen thuis aan het werk. Hierdoor zijn bepaalde sectoren en bedrijven wellicht kwetsbaarder geworden voor een cyberaanval. 2021 zal de boeken ingaan als het vaccinjaar: Een veilig en doeltreffend vaccin dat snel zijn weg weet te vinden naar de bevolking zal ervoor zorgen dat de samenleving weer normaal gaat draaien. Dit terwijl het monetaire beleid ultrasoepel blijft, wat weer kan leiden tot een zogenaamde blow off op de aandelenmarkten.

Een veilig en doeltreffend vaccin dat snel zijn weg weet te vinden naar de bevolking zal ervoor zorgen dat de samenleving weer normaal gaat draaien. Dit terwijl het monetaire beleid ultrasoepel blijft, wat weer kan leiden tot een zogenaamde blow off op de aandelenmarkten. Begrotingsverlamming : Ondanks de ultralage rentes en de economische nood, betekenen de verlamming in Washington, en de verminderde wil van de Europeanen om begrotingen verder op te rekken, dat een brug richting het vaccin er de komende maanden niet inzit. Mogelijk leidt dit zelfs tot een wereldwijde dubbele economische dip op de markten.

: Ondanks de ultralage rentes en de economische nood, betekenen de verlamming in Washington, en de verminderde wil van de Europeanen om begrotingen verder op te rekken, dat een brug richting het vaccin er de komende maanden niet inzit. Mogelijk leidt dit zelfs tot een wereldwijde dubbele economische dip op de markten. Monopolistische ellende : Door een mogelijke wijziging van de Amerikaanse belastingwetgeving en strenger toezicht op de big tech bedrijven, is het niet ondenkbaar dat small caps de dienst uit gaan maken op de markten.

: Door een mogelijke wijziging van de Amerikaanse belastingwetgeving en strenger toezicht op de big tech bedrijven, is het niet ondenkbaar dat small caps de dienst uit gaan maken op de markten. Een betere band tussen de VS en China: Nieuw leiderschap in de VS maakt de weg vrij voor een nauwere band met China, met inbegrip van een verlaging van de heffingen en het feit dat de exportbeperkingen met betrekking tot technologie op de lange baan worden geschoven. Minder onzekerheid en het weer op gang komen van de handel, zorgen ervoor dat er meer kapitaal gaat vloeien naar opkomende markten ten koste van de ontwikkelde wereld.

“We zitten midden in een diepe recessie en hebben ook te maken gehad met de bijbehorende bearmarkt. Niet alle sectoren zijn hierdoor even hard geraakt”, zegt Barry Gill, hoofd beleggingen bij UBS AM. “De pandemie heeft veel bedrijven op de knieën gekregen, terwijl sommige delen van de economie floreerde als nooit tevoren. Dit heeft geleid tot een ongelofelijke rendementskloof op de aandelenmarkt en op creditspreads. De opleving van de aandelenmarkt moet ons er allemaal weer van overtuigen dat de koersen van aandelen net zozeer gaan over de disconteringsvoet als over winst.”

Evan Brown, hoofdstrateeg van UBS AM, verwacht dat het economische herstel zich in 2021 zal voortzetten en meer op zichzelf zal staan, aangezien de komst van een vaccin ervoor zorgt dat het bedrijfsleven weer normaal kan gaan draaien. “Door de negatieve reële rentes – die in de meer ontwikkelde economieën vermoedelijk tot in 2021 en zelfs daarna blijven aanhouden – zullen beleggers harder moeten werken om rendement te genereren.”

Volgens Brown zal de aantrekkingskracht van beleggingskansen in multi-asset hedgefondsen en alternatieve beleggingen toenemen, omdat de wereld een langere periode van lagere rendementen tegemoet gaat. “Infrastructuur zal waarschijnlijk het meest profiteren van de economische uitgavenpakketten, en binnen het beursgenoteerde spectrum betekent een laag rendementsniveau in ontwikkelde markten dat beleggers hun blik iets moeten verruimen richting de rest van de wereld zoals China.

Barry Gill: “De pandemie heeft ons allemaal diep geraakt. Voor beleggers is het daarom de moeite waard om na te denken over welke verrassingen 2021 in petto kan hebben en wat daarvan de eventuele gevolgen voor hun beleggingsbeslissingen kunnen zijn.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

