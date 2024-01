Aandelen hoger; daling gasprijs zet niet echt door

De aandelenmarkten reageren goed op de meevallende impulsen.

De vrees voor een later dan gehoopte renteverlaging is voorlopig verdrongen door de daling van de Duitse producentenprijzen: 8,6% in december op jaarbasis tegen -8,0% verwacht en -7,9% in november, en de daling van de inflatie in Japan: 2,6% in december tegen 2,8% in november.

Waar blijft de recessie

Capital Group: “Begin 2023 dacht nog ruim 85% van de ondervraagde economen dat er voor het einde van het jaar een recessie zou komen in de VS. Daar was een goede reden voor: een inverse rentecurve, veelal een voorbode van een recessie, was in juli 2022 een feit toen er meer rente werd uitgekeerd over twee jaar lopende staatsobligaties dan over obligaties met een looptijd van tien jaar. Ook werd er nog nooit zo massaal gegoogled op “recessie”. Maar aan het begin van 2024 heeft de recessie zich in de VS nog niet aangediend en veel economen gaan inmiddels uit van een zogenaamde zachte landing. Nu de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met 4,9% is gegroeid, de werkloosheid onder de 4% ligt en de consumentenprijsindex in november is gedaald naar 3,1%, lijkt het erop dat de Federal Reserve de inflatie met snelle renteverhogingen heeft weten te temperen en tegelijkertijd een recessie heeft weten te voorkomen. Wat we kunnen leren van de recessieverwachtingen voor 2023 en nu 2024 is dat je nooit zeker weet wat de economie en de markten gaan doen. Voor beleggers heeft het daarom niet veel zin om (te proberen om) de markt te timen. Volgens equity portfolio manager Steve Watson is keer op keer wel gebleken hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is.”

Markten

Amerikaanse futures staan hoger: Dow +0,1%, Nasdaq +0,4%. Duidt op verminderde rentevrees. Europa hoger: AEX +0,6%, DAX +0,4%, Stoxx 50 +0,5%. Azië: Nikkei +1,4%, Shanghai -0,5%, Sensex +0,7%, Hong Kong -0,6%.

Euro/dollar 1,0873. Brent -0,2% op 78,98 dollar. TTF Gas +1,7% op 28,39; de doorbraak door de steun heeft nog niet geleid tot een versterkte daling.

