DWS kiest aandelen met kunstmatige intelligentie

Lage rente, duurzaamheid en digitalisering zijn de thema’s waarop wordt ingespeeld met een nieuw aandelenfonds van DWS. De aandelenselectie is grotendeels gebaseerd op het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Het fonds – DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity – is het eerste gezamenlijke product van DWS en Arabesque AI, een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie. Het fonds houdt rekening met ESG-criteria, streeft een total return-benadering na en omvat tussen de 60 en 70 aandelen uit het MSCI World-universum. De verwachte tracking error ligt tussen de 6% en 7%. De AI-benadering beperkt zich niet tot afzonderlijke markten, beleggingsstijlen of assetklassen.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie zal een steeds belangrijkere rol spelen binnen vermogensbeheer, maar analisten en fondsbeheerders kunnen er niet volledig door worden vervangen. In het DWS concept betekent de interactie tussen AI en de mens dat de AI-engine elke dag een groot aantal signalen genereert die de aantrekkelijkheid van aandelen aangeven. De kwantitatieve beleggingsspecialisten gebruiken deze data om portefeuilles te. De posities worden maandelijks herzien.

In 2009 bedroeg het aantal nieuwe datavolumes nog 0,5 zettabytes (één zettabyte komt overeen met 1.073.741.824 terabytes), in 2019 was dit al 45 zettabytes, en in 2025 zal dat 175 zettabytes zijn. Voor het menselijk brein is dit niet te bevatten, maar voor kunstmatige intelligentie geldt: hoe meer informatie, hoe beter.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

