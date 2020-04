Aandelen testen hun boekwaarde

Salah Bouhmidi, Head of Markets bij broker IG stelt dat Europese bankaandelen op dit moment interessant geprijsd zijn voor waardebeleggers: “Europese aandelen handelen op dit moment rond hun boekwaarde. Europese bankaandelen worden zelfs al onder de boekwaarde verhandeld. Dit trekt langzamerhand de aandacht van klassieke waardebeleggers. Bankenaandelen zijn met een P/B van onder 0,5 immers goedkoop in te kopen. De onzekerheid op de financiële markten is nog lang niet voorbij, waardoor een nieuwe sell-off niet uit te sluiten valt. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Eurostoxx op zijn minst de boekwaarde test”.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

