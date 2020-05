Aandelenkeuze: Ferrari versus Beauty

Vrouwelijke beleggers kiezen voor aandelen die te maken hebben met snoepen, gezond c.q. afvallen en mooi. Mannen lopen daar hard voor weg. Vandaar overduidelijk hun keuze voor AB Inbev, Ajax en Ferrari. Dat is de uitkomst van een onderzoek van BinckBank, met een knipoog naar Moederdag en waarvan de uitkomst niet al te serieus mag worden genomen.

Vrouwelijke beleggers maken op de beurs andere keuzes dan mannen. Ze handelen minder frequent, zijn minder actief met derivaten zoals opties en kiezen bewust voor bepaalde aandelen. En behalen vaak ook een beter rendement.

Hoewel de meeste particuliere beleggers nog altijd man zijn, blijken wel degelijk ook veel vrouwen actief op de beurs.

“Er bestaat nog steeds het beeld dat dit een mannending is. Maar ongeveer een kwart van onze beleggende klanten is vrouw”, zegt Saskia Klep, directeur van BinckBank Nederland, weinig overtuigend.

BinckBank bekeek ruim 200.000 portefeuilles van mannen en vrouwen en ontdekte daarin een aantal treffende verschillen. Hieronder kunt u meer lezen over typische vrouwen- en mannenaandelen, plus de verschillen in beleggingsgedrag en de gevolgen die dit kan hebben voor het uiteindelijke rendement.

Bier en voetbal versus chocolade en beauty

Net als mannen investeren ook vrouwen een groot deel van hun vermogen in de grotere AEX-bedrijven, met bij beide Royal Dutch Shell als grootste belegging. Maar wel valt op dat fondsen als Unilever, DSM en Philips relatief meer vrouwelijke investeringen tellen, terwijl onder andere ING, Aegon en Galapagos juist meer mannelijke aandelen zijn.

Bij een klein deel van de bedrijven waarin belegd kan worden is het verschil zelfs opmerkelijk groot en is in een aantal gevallen sprake van een – gewogen – afwijking van meer dan 100 procent.

Zo scoren bij mannen fondsen als Ajax en bierconcern AB Inbev hoog, evenals autonamen als Volkswagen, NIO en Ferrari. Bij vrouwelijke beleggers zijn medische namen als Novartis en Astra Zenica, maar ook de chocolade van Mondelez en de beauty-artikelen van L’Oreal juist weer populairder.

Hieronder twee keer tien bekende fondsen op basis van een analyse van de 500 populairste beleggingen onder BinckBank-klanten.

Voorzichtiger

In een eerder BinckBank-onderzoek bekeken we ook het handelsgedrag van mannelijke en vrouwelijke BinckBank-klanten. Daaruit bleek onder meer dat vrouwelijke beleggers duidelijk minder actief zijn op de beurs dan hun mannelijke evenknie en minder regelmatig handelen. Gemiddeld leggen mannen jaarlijks ruim een kwart meer orders in.

Vrouwen zijn daarnaast voorzichtiger beleggers, zo bleek uit hun beleggingsprofiel bij BinckBank. Een groter deel van de vrouwelijke beleggers is te kwalificeren als voorzichtige/defensieve belegger, terwijl mannelijke beleggers vaker een (zeer) speculatief profiel hebben.

Vrouwen beter?

Grote vraag blijft uiteraard of vrouwen met hun iets defensievere portefeuilles en minder actieve handelsstijl uiteindelijk ook een gunstiger rendement behalen op hun beleggingen. Of lopen ze juist koerswinsten mis?

Iets dat op basis van continu wisselende portefeuilles en kosten die worden gemaakt voor de aan- en verkoop lastig te meten is. Wel hebben verschillende wetenschappers hier studies naar gedaan, waaruit meerdere malen naar voren komt dat vrouwen door hun andere beleggingsgedrag gemiddeld net iets meer rendement behalen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14862 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht