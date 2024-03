Aandelenkoersen onder druk

De Europese aandelenmarken zullen onder druk blijven staan.

Er is weinig waar de haussiers zich momenteel aan kunnen vasthouden, althans voor de korte termijn. Voorlopig geen rentedaling en in de techsector begint het te kraken. Tijd voor een correctie. Voor de AEX (862) liggen belangrijke steunniveaus rond 835 en 800. Daarmee lijkt het een klassieke correctie te worden m et een correctie van tussen de 5% en 10%. Posities dus blijven afschermen.

Markten

Amerikaanse futures staan onveranderd tot lager. Europa duidelijk in de min. Nikkei -1,8%, wat al minder is dan eerder op de dag. Japanse beleggers waren geschrokken van de vrees voor een spoedige verhoging van de rente doordat de economie toch niet in een recessie is terecht gekomen. Shanghai +0,7%. CSI 300 +1,2%. Sensex -0,4%. Hong Kong +1,3%. Euro/dollar blijft op een hoger niveau liggen: 1,0946. Brent -0,1% op 81,98 dollar. Bitcoin/dollar +1,8% op 70.695. Weerstand ligt nu op 78.000 dollar.

