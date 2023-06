ABN Amro: ‘Geen zware recessie Nederland’

Na twee jaar groei met meer dan 4%, is in 2023 het tij aan het keren voor de Nederlandse economie. Een zware recessie verwachten de economen van ABN AMRO niet. De economie draait minder soepel, maar dat is ook best een beetje welkom.

In het eerste kwartaal noteerde de Nederlandse economie een krimp van 0,7% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022. “Met deze krimp in het eerste kwartaal is de kans op een technische recessie – twee kwartalen op rij krimp van het bbp – groter”, zo stelt Jan-Paul van de Kerke, senior econoom bij het Economisch Bureau. “Wij denken echter niet dat een zware recessie aanstaande is”. “Onze economie was weerbaar de afgelopen kwartalen en zal dat blijven”, vult Jan-Pauls collega Aggie van Huisseling aan. “Zo steunt de blijvend krappe arbeidsmarkt de uitgaven. Verder zijn de buffers van bedrijven en huishoudens aanzienlijk, mede hierdoor blijft de negatieve invloed van de draai op de huizenmarkt beperkt. Ook zorgt het overheidsbeleid voor een impuls van de economische groei. Wel breekt er door hogere rentes, inflatie en recessies in buurlanden en afzetmarkten een periode van lagere groei aan”. De verwachting is dat Nederlandse economie in 2023 groeit met 0,7% (was 1,2%) en in 2024 stijgt naar 1,0% (was 1,3%).

Afkoeling welkom, maar er blijven risico’s

Die lagere groei heeft ook een positieve kant, volgens Jan-Paul van de Kerke. “Er zijn signalen van oververhitting die zichtbaar zijn in de te hoge inflatie, de versnellende loongroei en ook de krappe arbeidsmarkt. Afkoeling is daarom welkom”. De huidige stand van de economie kent ook nieuwe risico’s. Nederland heeft een open economie die sterk afhankelijk is van de vraag uit het buitenland. Mochten de recessies daar dieper uitvallen dan heeft de Nederlandse economie daar last van. Daarnaast is er het monetair beleid van de ECB dat wordt gemaakt voor de gehele eurozone. Als de ECB bij positieve inflatiecijfers en tegenvallende groei in de eurozone te snel de voet van de rem haalt, kan dat de Nederlandse inflatie op een verhoogd niveau laten. Door oververhitting kan de inflatie dan verankerd raken in de economie.

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

