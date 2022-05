AEX (703) heeft nog enige opwaartse kracht (740)

Aandelenmarketen zijn vandaag moeilijk te inspireren.

Er zijn enkele tegenvallers die een opgaande beweging tegenhouden. De Fed zal niet aarzelen om de rente te verhogen zolang de inflatie stijgt. De Japanse economie kromp in Q1 met 0,2% tegen een verwachting van -0,4% en +0,9% in Q4. Brent is +0,7% op 112,72 dollar. In China steeg de prijs van nieuwbouwwoningen met 0,7% in april na +1,5% in maart.

Futures en de meeste markten zijn fantasieloos. Nikkei is met een winst van 0,8% een positieve uitzondering. Heeft te maken met de meevallende krimp van de economie. Shanghai +0,1%, Sensex +0,5% en Hong Kong +0,2%. Euro/dollar 1,0536. Bitcoin/dollar +0,3% op 30.007. Rentes een centje lager.

