AEX afwachtend / Fed verlaagt rente 10 keer in 3 jaar

Aandelenmarkten zullen vandaag in het teken staan van de uitlatingen van de Fed over de rente en het monetaire beleid.

Dat de rente in de VS omlaag gaat, verwacht iedereen, maar de vraag is wanneer dat zal gebeuren. Niet nu maar in juni, denken de meeste analisten. Voor de periode 2024-2026 worden 10 verlagingen van de Fed verwacht en daarna nog 2. De rente gaat dan naar 2,5% tegen 5,25-5,50% nu. Welk signaal zal de Fed vandaag afgeven?

In het VK is de inflatie in februari gedaald naar 3,4% op jaarbasis van 4% een jaar eerder en een verwachting van 3,5%. De Chinese centrale bank heeft de rente ongewijzigd gelaten.

Markten

De Amerikaanse futures bewegen rond het slot van gisteren. De ondertoon voor de Nasdaq is negatiever dan de andere. Het beeld voor Europa is kwetsbaar hoger. Azië overwegen hoger. Nikkei +0,7%, Shanghai +0,6%, CSI 300 +0,2%, Sensex +0,3% en Hong Kong +0,4%. Euro/dollar 1,0869. Brent -0,2% op 87,18 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19580 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht