AEX begonnen met aanval op 800

De Dow Jones bereikte gisteren een nieuw record op 37.090 nadat de Fed had aangegeven volgend jaar de rente met 3 keer een kwartje te kunnen verlagen. De Amerikaanse futures staan tot 0,5% in de plus.

Europa is flink hoger: DAX +1,4%, FTSE +1,9% en AEX +1,2%. Alle markten hebben een push gekregen door de uitspraak van de Fed. Amerikaanse 10-jarige bonds staan beneden de 4,0% op 3,9506%. Duitse Bunds -0,13 op 2,0440%. Ook goud plust met een winst van 0,4% op 2.036 dollar. Brent +1% op 74,96 dollar. Het is hopen dat het rentefeestje niet wordt bedorven door enige vrees voor een recessie. De vrees is minder sterk aanwezig dan een maand geleden.

AEX is vandaag duidelijk met een aanval begonnen op de 800. Daarmee kan een stap worden gemaakt naar de 850.

