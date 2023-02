AEX beweegt in het midden van de bandbreedte

De AEX zal vandaag schoorvoetend omhoog gaan. Rente-onrust blijft de katalysator.

Er moet zich een catastrofe voordoen wil de ECB de beleidsrente in maart niet met 50 basispunten optrekken. “Een meer voorzichtige aanpak van de rentestappen door de ECB is voor later”, stelt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group. Moëc ziet dat de Fed in een ander parket zit. Naar verwachting verhoogt de Fed in maart de beleidsrente met 25 basispunten, zelfs nu de reële economie veerkrachtig is gebleken en mogelijk weer in een versnelling komt. “In het verleden duurde het vaak ongeveer een jaar voordat de arbeidsmarkt tastbare tekenen van vertraging vertoonde. Het zou de geloofwaardigheid van de Fed nogal wat schade toebrengen als zij ervoor zou kiezen het volume van de verhogingen opnieuw te verhogen, net op het moment dat de geaccumuleerde verkrapping eindelijk doorwerkt in de reële economie.”

Amerikaanse futures staan fractioneel hoger. Azië beweegt rond het slot van gisteren. Hong Kong -0,2% en Japan +0,1%. Euro/dollar 1,05882. Brent +0,4% op 82,38 dollar.

AEX beweegt in het midden van de bandbreedte tussen hoop en vrees.

