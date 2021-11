AEX beweegt om het slot

Aandelenmarkten maken een pas op de plaats. Belangrijke impulsen ontbreken en economische signalen zijn niet eensluidend.

Shanghai en CSI 300 -0,3%. In China is de industriële productie in oktober sterker gestegen dan verwacht: 3,5% tegene een raming van 3,0% en 3,1% een maand eerder. In China steeg de detailhandelsverkoop met 4,9% in oktober tegen een raming van +3,5% en +4,4% een maand eerder.

Nikkei +0,5%. In Japan daalde het BNP met 0,8% in Q3 tegen een raming van -0,2% en een +0,4% in Q2. In Japan was in september sprake van een daling van 5,4%.

Sensex +0,3%, Hong Kong -0,2% en Australië onveranderd. Euro/dollar 1,1460. Brent -0,7% op 81,59 dollar, omdat de markt verwacht dat VS-president Biden strategische voorraden zal inzetten voor een lagere olieprijs. Goud -0,3% op 1.858 dollar. Bitcoin +0,4% op 65.789 dollar.

AEX

De AEX laat bij een sland van 820,30 een verslechtering van de chart zien.

