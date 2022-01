AEX biedt potentie van 4,9%

De Europese centrale banken kunnen net als de Aziatische profiteren van de nieuwe renteverlaging in China.

Het is geen grote stap die de Chinese centrale bank heeft gezet met een verlaging van 10 basispunten naar 3,7% voor de eenjarige rente en 5 basispunten voor de vijfjarige rente. Daarmee lijken de monetaire bestuurders het signaal af te willen geven dat de opwaartse kracht onder de rente van tijdelijke aard is. Duitse Bunds blijven bewegen rond het NUL punt. US Bonds nauwelijks hoger op 1,8575%.

De futures voor Europa en de VS staan flink in de plus. Nikkei +1,0%, Shanghai +0,3%, CSI 300 +1,1%, Sensex -0,3%, Hong Kong +2,4% en Australië vrijwel onveranderd.

Euro/dollar 1,1351. Bitcoin -1,3% op 41.914 dollar, daarmee dicht bij de steun van 41.000. Brent -0,2% op 88,32 dollar. Goud onveranderd 1.939.

