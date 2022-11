AEX blaast wat stoom af

De aandelenmarkten laten zich niet gek maken door de chaos met crypto’s.

Binance is niet van plan om FTX over te nemen, maar dat kan natuurlijk snel veranderen als anderen het voorbeeld van Sequoia Capital volgt door de belangen in FTX volledig af te schijven. De stap van Sequoai maakt duidelijk dat beleggers in FTX hun geld kwijt zijn. Bitcoin is 1,3% hoger op 16.696 dollar en daarmee in gevecht met de ondergrens van de bandbreedte. Ethereum is +0,2% op 1.176 dollar.

Het is wachten op de inflatiecijfers uit de VS. Analisten verwachten 8,0% voor oktober tegen 8,2% een maand eerder. In Australië verwacht dat in november de inflatie oploopt tot 6,0% tegen 5,4% in oktober. In Nederland steeg de industriële productie in september met 0,5% na -1,7% een maand eerder.

Amerikaanse futures staan tot 0,4% hoger. Nikkei -1,1%, Shanghai -0,4%, CSI 300 -0,8%, Hong Kong -1,9% en Australië -0,6%.

Euro/dollar -0,1% op 1,0001. Brent -0,6% op 92,12 dollar. Rentemarkten afwachtend met een licht negatieve ondertoon.

Top- 5 AEX/AMX-aandelen met meeste charttechnische ruimte: Basic-Fit, Alfen, Air France-KLM, Galapagos en Oce.

