AEX dicht bij high uit 2021

De AEX is vandaag met een winst van 0,5% op 826,23 weer dichter bij de high van 2021 gekomen van 827,57.

Een positieve aanval op die high wil niet zeggen dat alle registers worden opengetrokken. De weg naar de 827,57 is daarvoor veel te traag verlopen. Gezien de charttechnische stand van de AEX heeft een aanval eerder een symbolische dan fundamentele functie. Een fundamentele doorbraak is alleen mogelijk als bedrijfsresultaten niet tegenvallen. Laat u zich niet verleiden door opzetjes van de markt. Die zijn leuk voor traders, maar nauwelijks interessant voor beleggers voor de lange termijn.

Misschien dat de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers voor een impuls kunnen zorgen. De verwachting is dat 180.000 nieuwe banen zijn ontstaan in januari tegen 216.000 in december. De uitkomst zal vooral worden uitgelegd richting het momentum van de renteverlaging in de VS.

Markten

Amerikaanse futures staan hoger. De Nasdaq is zelfs +1,1%. Dat komt vooral door de meevallende cijfers van Meta en dat de onderneming dividend gaat uitkeren. Dat zal andere ict-bedrijven uit de tent lokken om ook dividend uit te gaan keren. Europa laat mooie winsten zien. DAX +0,8%, Stoxx 600 +0,5%, Stoxx 50 +0,6%. In Azië staat Shanghai onder zware druk met een verlies van 1,6% vanwege het onzekere gevoel over de ontwikkeling van de economie. Nikkei +0,3%, Hong Kong -0,2%, Sensex +0,7%. Euro/dollar 1,0878. Brent onveranderd op 78,71 dollar.

