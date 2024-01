AEX doet aanval op 800

De Amsterdamse beurs is vandaag flink hoger begonnen met een winst van 1,7% op 800,82.

ASML is de sterkste stijger met een winst van meer dan 6%. Daarna volgen Adyen, Prosus, Besi, ASMi, ArcelorMittal en Aegon. Allemaal met een winst van meer dan 1%. Al deze aandelen helpen met een doorbraak van de 800-grens voor de AEX.

Tegenover de mooie cijfers van ASML staan economische tegenvallers. De Duitse HCOB PMI Composite daalde naar 47,1 in januari tegen een raming van 47,8 en 47,4 een maand eerder. De Japanse PMI was 48,0 in januari tegen 47,9 in december.

Andranik Safaryan, expert op het gebied van opkomende markten bij MainFirst: “Op 10 februari 2024 begint in China het Jaar van de Houten Draak, dat symbool staat voor geluk en het bereiken van doelen. Zal de Houten Draak de Chinese vastgoedsector een impuls geven in het nieuwe jaar? Meer dan drie jaar zijn verstreken sinds de Chinese autoriteiten de eerste maatregelen namen om speculatie op de vastgoedmarkt aan banden te leggen. Hoewel Beijing de neergang op de vastgoedmarkt nu serieus neemt, moet er meer gebeuren. Een verbetering van de vooruitzichten voor de economie en de arbeidsmarkt, evenals van de prijsverwachtingen op de huizenmarkt, is essentieel op de korte termijn. Het monetaire beleid en de banken moeten op de middellange termijn accommoderend blijven om een kredietcrisis te voorkomen die de hele economie zou aantasten, vergelijkbaar met wat er in de jaren negentig in Japan gebeurde.”

Desondanks staan China vandaag hoger. Shanghai +1.8%, CSI 300 +1,5% en Hong Kong zelfs +3,6%. Amerikaanse futures weten eveneens te plussen: Dow +0,2% en Nasdaq +0,8%. Euro/dollar 1,0883. Brent +0,6% op 80,03 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

