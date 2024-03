AEX: ECB is aan zet (ondenkbaar)

Het is haast ondenkbaar dat de ECB vandaag de rente verlaagt als de Fed de afgelopen dagen heeft aangegeven dat het nog te vroeg is voor een rentedaling. De tijd, vandaag dus, zal het leren.

Afgaand op de inflatie zou Europa eerder aan de buurt zijn met een renteverlaging. In de eurozone bedraagt deze 2,60% tegen 3,10% in de VS. Ik vind het veel spannender om te kijken of diverse regio het voorbeeld van China volgen met een negatieve inflatie om de export een impuls te geven. Dat zou de wereld dan weer een keer op z’n kop gaan zetten, omdat hierdoor de internationale handelsverhoudingen in een nieuw daglicht komen te staan met waarschijnlijk een nog agressiever handelsbeleid van de VS.

Markten

Amerikaanse futures staan tot 0,5% lager op de uitspraak van Powell dat de tijd nog niet rijp is voor een verlaging van de rente. Europa volgt. Ook Azië overwegen lager. Nikkei -1,6%, Shanghai -0,4%, Sensex +0,1% en Hong Kong -1,5%. Euro/dollar iets hoger op 1,0898. Brent nagenoeg onveranderd op 82,99 dollar.

