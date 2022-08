AEX: een lastig verhaal

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag omhoog kruipen. Wat regeert: angst of hoop?

Het is niet onlogisch dat aandelenmarkten een herstelbeweging laten zien na forse dalingen. De AEX dook gisteren beneden de 700 met een verlies van 6,75 punten op 698,33, wat beduidend hoger is dan de low van 692,93. Het is alsof men bevreesd is dat het allemaal te hard gaat. Voor de AEX ligt een steun op 680. Daar moet niet te veel waarde aan worden gehecht in een periode van een hoge inflatie, omdat het rentespook zich dan telkens zal laten zien.

De olieprijs staat onder druk na de sterke stijging van gisteren. Brent is -0,9% op 104,16 dollar. Beleggers zijn bang dat de vraag onder druk zal komen te staan bij een verslechtering van het economische klimaat. TTF Gas staat 20% lager op 272,60 euro.

Futures staan wat hoger. Azië laat een weinig overtuigende herstelbeweging zien. Nikkei +1,2%, Shanghai -0,6%, Sensex +0,8% en Hong Kong -1,0%.

Euro/dollar weer 1,0001. Bitcoin/dollar +1,1% op 20.406.

Scan

AEX is om eerlijk te zijn een lastig verhaal. Komt een herhaling van het patroon van 2000-2009 of komt een doorbraak door de 800. In het verleden zagen we dat aandelenkoersen moeilijk omhoog gingen in een inflatie-onrustige periode.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

