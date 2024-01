AEX en aandelen zoeken ondergrens bandbreedte

Een groeiend aantal aandelen staat net als de AEX in de buurt van de ondergrens van de bandbreedte. De trends zijn echter nog niet positief. Het is dus nog even wachten op een sterke beweging.

Fundamenteel blijft het rustig, tenzij u warm wordt van de Nederlandse inflatie. Deze kwam in december uit op 1,2% tegen 1,6% een maand eerder. De geharmonieerde inflatie was in beide maanden 0,2% lager. In de eurozone is de inflatie 2,9%. In de belangrijke landen was alleen in China sprake van een negatieve inflatie. De Amerikaanse inflatie zal in december volgens verwachting stijgen tot 3,2% door een afnemende daling van de energieprijs.

Markten

Amerikaanse futures staan tot 0,4% hoger voor de Nasdaq. Ook de Europese beurzen bieden ruimte voor een stijging. Nikkei +2,5%. Shanghai +0,3%. Sensex +0,2%. Hong Kong +1,4%. Euro/dollar 1,0984. Brent +1,0% op 77,56 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19337 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht