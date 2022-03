AEX en ING duiken beneden steun

Het kan beleggers hoop geven dat China wil bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne en zich zorgen maakt over burgerslachtoffers.

Niemand is gebaat bij een ineenstorting van de roebel (dollar/roebel plus een derde in 3 maanden) en een ineenstorting van de economie van Rusland en Oekraïne.

AEX en ING

De AEX (713) is door de koersdruk beneden de steun van 730 gekomen. Hierdoor is ruimte ontstaan voor een verdere daling naar 630. ING (9,38 euro) is vanwege het gevaar voor wanbetalingen beneden de 10 euro komen, waarmee ruimte is voor een daling naar 7 euro. Fundamenteel is zo’n daling voor ING niet te verklaren.

Euro/dollar dans rond de 1,12. Bitcoin/dollar +1,4% op 44.489. Brent +5% op 110,21 dollar. Goud -0,3% op 1.936. Nikkei -1,9%, Shanghai -0,4%. CSI 300 -1,1%, Sensex -1,2% en Hong Kong -1,0%.

