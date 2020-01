AEX haalt opgelucht adem

De financiële markten hebben opgelucht adem kunnen halen nadat VS-president Trump heeft gezegd de militaire acties van Iran te willen vergelden met economische sancties.

In de premarket staan de Euro-indices tot 0,8% in de plus. De DAX is de laatste tijd volatieler dan de AEX, wat kan worden toegeschreven aan de eveneens volatiele bewegingen op de oliemarkt en de berichten over de economie.

Ook Azië is flink hoger. Nikkei +2,3%, Shanghai +0,9%, Hong Kong +1,5%, Australië +0,8% en Kospi +1,6%. Ook op andere markten voorspelbare, logische reacties op de uitspraak van Trump. Euro/dollar 1,1119. Euro/yuan 7,6952. Goud -0,82% op 1.547,40. Brent +0,17% op 65,55 dollar. Duitse Bunds +0,031 op min 0,227%. US Bonds +0,002 op 1,876%.

