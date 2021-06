AEX heeft het lastig; prijsdruk dollar en goud nemen af

Beleggers hoeven geen spannende bewegingen te verwachten voor de laatste beursdag van de week.

Ook de Japanse centrale bank laat het beleid ongewijzigd. De rente blijft staan op min 0,1%, Men voegt 6 maanden extra toe aan de periode voor de monetaire ondersteuning van de (hopelijk) laatste fase van de coronacrisis. Er komt een plan om instituten van liquiditeit te voorzien die willen investeren in klimaatverbetering. In Japan daalde de CPI met 0,1% in mei na min 0,4% in april.

Uit de dagelijkse scan van belangrijke indices blijkt dat de Dow Jones, goud, euro/dollar en euro/yuan beneden de ondergrens van de bandbreedte zijn gekomen. De neerwaartse risico’s zijn daardoor beperkt. Vanmorgen staan de valutaparen nog iets lager, maar de neerwaartse druk lijkt wat af te nemen. Bitcoin is -1,3% op 37.588, goud +0,7% op 1.785 en Brent -0,7% op 72,59 dollar.

Amerikaanse futures staan licht in het groen. Europese futures staan licht in het rood. Azië is lager: Nikkei -0,2%, Shanghai -0,5%, CSI 300 -0,4%, Sensex -0,9% en Australië +0,3%. Duitse Bunds -0,06 op min 0,1900% en US Bonds +0,01 op 1,5210%.

