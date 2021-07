AEX heeft last van vervelende cocktail

Het is onvermijdelijk dat aandelenkoersen onder druk staan. Er is sprake van een vervelende cocktail.

Verontrustend is de ontwikkeling van het coronavirus, waardoor beleggers weer meer richting techaandelen zullen gaan vanwege de dreiging van een toename van de lockdowns.

Minder verontrustend is de ontwikkeling van de inflatie en de daarbij horende angst voor een stijging van de rente. Er zit voldoend risicopremie in de markt om dat op te vangen.

Mooie premie AEX

De AEX noteert 30,2 keer de winst. Dat komt neer op een winstyield van 3,3% bij een rendement van min 0,18% voor Nederlandse 10-jarige obligaties. Algemeen wordt aangenomen dat de winstyield flink zal stijgen door de winstgroei van het bedrijfsleven. Aandelen die ongevoelig zijn voor een rentestijging en welke juist niet – CashCow.nl .

Weer naar tech

Van de Amerikaanse indices staat alleen de Nasdaq iets in de plus, maar het er is niet veel voor nodig om dat kwijt te raken. Van het omgekeerde is ook sprake. De verliezen zijn gering. Ze kunnen snel worden omgezet in winsten. Europa tendeert naar iets lager. Azië is overwegend lager. Nikkei -0,3%, Shanghai -0,8%, CSI 300 -0,9%, Sensex +0,8% en Australië vrijwel onveranderd.

VS-president Biden heeft Amerikaanse bedrijven gewaarschuwd die zaken doen met ondernemingen in het Chinese Xinjiang vanwege vermeende schendingen van mensenrechten en hightech surveillance. De euro verzwakt bij een euro/dollar van 1,1784 en een euro/yuan van 7,6355. Bitcoin -2,9% op 31.797, goud +0,3% op 1.812 en Brent -0,4% op 76,21 dollar.

AEX (742,86) blijft bovenin de bandbreedte hangen. Er is een lichte voorkeur voor techaandelen.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

