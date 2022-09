AEX heeft moeite boven de trendlijn uit te komen

De rente is ook vandaag bepalend voor het sentiment op de aandelenmarkten.

De algemene verwachting is dat de Fed de rente met 75 basispunten zal verhogen, wat een schijntje is vergeleken met de verhoging in Argentinië van 550 bps naar 75%. Toch is er ook hoop. ABN Amro: “Wij blijven echter uitgaan van renteverlagingen door de Fed in de tweede helft van volgend jaar. Voor de ECB verwachten wij nu agressievere renteverhogingen. Wij denken dat de depositorente aan het eind van het jaar op 2% zal staan, maar we verwachten geen renteverhogingen voor volgend jaar.”

Meevallende cijfers uit China. De industriële productie steeg in augustus met 4,2% tegen een raming van +3,3%. De winkelverkoop steeg met 5,4% op jaarbasis tegen een raming van +3,5%.

Amerikaanse futures staan iets lager. Azië duidelijk in de min. Nikkei, Shanghai en Sensex staan circa 1,2% lager. Hong Kong -0,6%. Euro/dollar 0,9995.

Brent +0,1% op 90,79 dollar. Een aanval op de 90 dollar wordt nog niet ingezet. OP 80 dollar ligt een belangrijke steun.

