AEX + Helft fondsmanagers verslaat index niet

De opgaande beweging op de aandelenmarkten staat in de wacht. Wat moet u doen?

Het kan in ieder geval geen kwaad om eens goed te kijken naar de resultaten van de beleggingsfondsen die u bezit. Een onderzoek van Morningstar bevestigt dat van S&P: Slechts de helft van de fundmanagers is in staat de benchmark te verslaan. Het is opvallend dat fondsen met een hoge beheersvergoeding overwegend slechter presteren dan fondsen met een lage vergoeding.

In de premarket staan de Amerikaanse en Europese futures lager. Australië houdt de rente ongewijzigd. Morgen is het Fed-dag. De meest waarschijnlijke boodschap is dat de hoge inflatie tijdelijk is. Dat is geloofwaardig, zo blijkt uit data.

Nikkei -0,5%, Shanghai 50 +0,4%, CSI 300 +0,3%, Hong Kong +0,7% en Australië -0,4%. Euro/dollar 1,1604. Goud en Brent stabiel. Rente is afwachting van Fed.

AEX

