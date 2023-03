AEX hoger; wacht op inflatie

De Europese aandelenmarkten kabbelen rustig voort richting de inflatiecijfers.

In Duitsland zal de geharmoniseerde inflatie op jaarbasis zijn gedaald naar 9,1% van 9,2% een maand eerder. Diverse Duitse inflatiecijfers worden in de loop van de dag gepubliceerd. De rente? Die gaat verder omhoog. Duitse Bunds naar minimaal 4% bij een inflatie van 2% (nu 2,69% voor 10-jarig), maar gezien de loonontwikkeling moet nog worden bezien of dat inflatiecijfers van 2% in de komende jaren zal worden gehaald.

Amerikaanse futures staan hoger. Vooral de Nasdaq doet het redelijk met een winst van 0,5%. Ook in Azië staat tech in de belangstelling. Shanghai +1.0% en CSI 300 +1,4%. Nikkei +0,3% Hong Kong +4,3 op de stijging van de PMI-industrie voor middelgrote bedrijven naar 51,6 in februari tegen 49,2 in januari.

Trend AEX nog positief

